¿Quiénes son los hinchas chilenos detenidos tras incidentes en Argentina?

Según fuentes judiciales, fueron 135 los detenidos por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”.

Hace 1 Hs

El encuentro de vuelta entre Independiente y la U de Chile por la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol poco después de iniciado el segundo tiempo a causa de los incidentes violentos en el estadio. Mientras las autoridades deciden el destino de ambos clubes, se han revelado detalles sobre las personas heridas y detenidas. 

Según medios como Emol y Bío Bío, un total de 19 personas fueron hospitalizadas, principalmente en el Hospital Fiorito. Entre los heridos, un hombre tuvo que ser intervenido de urgencia por su estado grave tras una caída. El resto de las víctimas fue atendido en los hospitales de Wilde y Presidente Perón.

Dan a conocer listado de hinchas chilenos detenidos tras incidentes en Argentina

En el registro, donde hay mayor parte hombres, también hay menores de edad. El listado a continuación:

HOMBRES

1.    IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO

2.    RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN

3.    EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR

4.    NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA

5.    PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH

6.    NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO

7.    JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA

8.    NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL

9.    BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA

10.    ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS

11.    BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA

12.    ISAAC AARON ARREDONDO MOYA

13.    MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ

14.    GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA

15.    DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO

16.    LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO

17.    YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA

18.    PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ

19.    RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO

20.    RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR

21.    TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO

22.    YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL

23.    MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON

24.    FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE

25.    CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA

26.    CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ

27.    SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER

28.    CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA

29.    ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN

30.    MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES

31.    BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES

32.    SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO

33.    JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA

34.    GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES

35.    MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN

36.    ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ

37.    CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ

38.    RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN

39.    AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS

40.    NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC

41.    BLAS ALFREDO VALERIA KURT

42.    BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ

43.    ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS

44.    DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA

45.    JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO

46.    ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA

47.    CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS

48.    RONALD ARIEL LIZAMA VALDES

49.    JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA

50.    HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE

51.    MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES

52.    EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ

53.    NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO

54.    BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.

55.    EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN

56.    GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA

57.    BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA

58.    DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS

59.    GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO

60.    BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA

61.    ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN

62.    MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ

63.    CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA

64.    JUAN ANDRES DURAN CARRASCO

65.    VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA

66.    BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE

67.    EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ

68.    JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO

69.    EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA

70.    BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO

71.    CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS

72.    DIEGO ANDRES CABRERA AROYO

73.    CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ

74.    SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA

75.    MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA

76.    DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ

77.    FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA

78.    VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ

79.    JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE

80.    ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA

81.    TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO

82.    DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA

83.    RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS

84.    BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES

85.    CARLOS ANDRES REYES MEZA

86.    ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ

87.    JEAN PIERO ABREU REMENTERIA

88.    LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO

89.    DIEGO PABLO AVILA ROMERO

90.    RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON

MUJERES

KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS

RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO

CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA

MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA

VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ

