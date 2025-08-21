Secciones
Un reconocido rostro del área de prensa de Canal 13 se suma a "Hay que decirlo": ¿de quién se trata?

El periodista formará parte temporalmente del espacio de farándula.

Hace 1 Hs

El espacio de Canal 13, “Hay que decirlo”, ha experimentado varios cambios en los últimos días. Este miércoles, Paulina Nin anunció la incorporación de un nuevo integrante al panel hasta el viernes: se trata del periodista Francesco Gazzella.

Al inicio del programa, Paulina Nin dio la bienvenida a Gazzella y aclaró el motivo de su presencia en el panel: "Deben estar súper preocupados en el matinal, pensando qué está haciendo aquí. ¿Se quedará acá? Gentilmente, nos vas a acompañar miércoles, jueves y viernes", señaló la animadora.

Además, bromeó con la rutina del periodista: "Te damos las gracias, porque a qué hora te levantas? Páselo bien". "4 y media de la mañana", respondió Gazzella.

Indirectas y buen humor en el panel

La periodista Gissella Gallardo aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta por los rumores de un romance con Carola Varleta, diciendo: "Tienes un brillo especial de la última vez que nos vimos".

A lo que Gazzella respondió con humor: "Te voy a decir por qué tengo un brillo especial. Porque me invitaron al mejor panel de la televisión chilena".

