La teleserie que marcó una época: "Cerro Alegre" regresa a la televisión chilena

La producción se centra en el romance entre Beatriz León Thompson una joven de familia adinerada de Viña del Mar, y Mauricio Méndez, actor callejero de Valparaíso.

Hace 6 Min
Hace 6 Min

Los fanáticos de las teleseries nacionales podrán revivir una de las producciones más recordadas de Canal 13. Se trata de Cerro Alegre, ficción estrenada en 1999 que volverá a las pantallas a través de la señal de recuerdos RecTV.

La producción se centra en el romance entre Beatriz León Thompson (Francisca Merino), una joven de familia adinerada de Viña del Mar, y Mauricio Méndez (Jorge Zabaleta), actor callejero de Valparaíso.

El primer encuentro ocurre en la fiesta de Año Nuevo del 2000, cuando ambos se besan justo a la medianoche. Ese instante está marcado por la leyenda del “beso del amor eterno”, que prometía que quienes lo compartieran permanecerían juntos para siempre.

En paralelo, aparece el personaje de Adriano Ferrer (Cristián Campos), un exitoso chileno en Hollywood que regresa al país al descubrir la existencia de un hijo. Para lograr encontrarlo, recurre a Mauricio, quien adopta el rol de “Mauricio del Sol” frente al poderoso clan Thompson, desatando secretos familiares.

¿Cuándo se reestrena Cerro Alegre?

El esperado regreso de Cerro Alegre está programado para este lunes 25 de agosto a las 20 en RecTV. La ficción se transmitirá de lunes a viernes en el mismo horario, tal como confirmó la señal.

