Alerta por un nuevo sistema frontal en Chile: ¿en qué comunas se esperan nevadas?

Un sistema frontal de intensidad moderada comenzó a ingresar este jueves en la zona central del país, trayendo consigo lluvias y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que, junto a este evento, se presentará una masa de aire frío que podría provocar nevadas en sectores cordilleranos. En ese marco, se emitió un aviso por “nevadas normales a moderadas” en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Tras las precipitaciones de este jueves 21, se espera un descenso marcado en las temperaturas. Desde el viernes, las mínimas rondarán los 0 °C, mientras que para el sábado 23 la DMC activó una alerta meteorológica por “heladas moderadas a intensas” en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.
En Santiago, el pronóstico señala una mínima de -3 °C para el sábado y de -1 °C el domingo.
¿En qué comunas se espera la caída de nieve?
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió que el ingreso de aire frío provocará precipitaciones de nieve tipo chubasco en al menos cinco comunas de la Región Metropolitana durante el fin de semana. Estas son: Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto (sector oriente).
“Esto viene a cambiar este panorama y nos recuerda que todavía el mes de agosto es un mes de invierno”, señaló Leyton.