Enel anuncia cortes de luz para Las Condes y otras cuatro comunas para este jueves 21 de agosto

La empresa informó que las interrupciones podrían extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

Hace 1 Hs

Varias comunas de la capital se verán afectadas por cortes de luz programados durante este jueves 21 de agosto. Según informó Enel, las interrupciones podrían extenderse por hasta siete horas en algunos sectores de la región Metropolitana.

La compañía explicó que estas suspensiones se deben a “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, según detalló en su sitio web.

Los trabajos se concentrarán en cinco comunas de Santiago, con los siguientes horarios:

- Macul: 11 a 17

- Ñuñoa: 10.30 a 17.30 

- Providencia: 10.30 a 16.30

- Las Condes: 11.30 a 12.30

- Pudahuel: 11 a 17

Enel subrayó que su objetivo es “entregar una experiencia de calidad para los clientes de la región Metropolitana”, razón por la cual programa estos trabajos en distintos sectores.

Asimismo, la empresa recordó que, en caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, los usuarios pueden dar aviso llamando a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

