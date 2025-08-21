Un estadounidense en Barcelona habló acerca del trato a los niños en España

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para conocer experiencias personales sobre la vida en diferentes países. Uno de los casos más comentados recientemente es el de Brennan Abroad, conocido en TikTok e Instagram como @brennan_abroad, un estadounidense que decidió mudarse a España y que se ha mostrado sorprendido por la forma en que los españoles tratan a los niños pequeños.