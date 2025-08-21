Un estadounidense en Barcelona habló acerca del trato a los niños en España

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para conocer experiencias personales sobre la vida en diferentes países. Uno de los casos más comentados recientemente es el de Brennan Abroad, conocido en TikTok e Instagram como @brennan_abroad, un estadounidense que decidió mudarse a España y que se ha mostrado sorprendido por la forma en que los españoles tratan a los niños pequeños.
Este creador de contenidos comparte reflexiones sobre choques culturales, diferencias educativas, experiencias cotidianas y gastronomía española, pero en esta ocasión su atención se centró en un aspecto que, según él, “no se habla lo suficiente”: la cercanía de los españoles con los niños.
“Aquí son muy acogedores e interactivos con los niños”
Brennan, padre de dos hijas pequeñas, explicó en un vídeo que en España la actitud hacia los niños es muy distinta a la de Estados Unidos. “Aquí son muy acogedores e interactivos con los niños. Cuando salimos a la calle, la gente se acerca y empieza a jugar con ellas o a interactuar de una manera positiva”, relató.
El influencer subrayó que en EE.UU. la percepción suele ser la contraria, ya que allí los niños pueden ser vistos como una molestia. En España, en cambio, “no se consideran una molestia en absoluto”.
Una cultura que “adora a los niños”
En su testimonio, Brennan aclaró que no sabe si este fenómeno se repite en toda Europa, pero que su experiencia en España es muy clara: “Tanto personas mayores como jóvenes simplemente adoran a los niños, les gusta estar con ellos, jugar con ellos e interactuar en general”.
Incluso, recomendó a las familias que quieran viajar a España hacerlo sin miedo, ya que “la gente se acercará a ti y serán muy cercanos con tus hijos”.
Para él, no se trata de un comportamiento extraño, sino de un rasgo cultural: “Aquí simplemente aman a los niños en general. Los ven como un regalo, como ocurre en muchos países del mundo”.
Reacciones en redes: “Los niños son un tesoro”
El vídeo no tardó en hacerse viral y en recibir decenas de comentarios de apoyo de españoles e incluso de usuarios de otros países. Entre las respuestas más destacadas se leen afirmaciones como:
- “Es cierto, comparativamente con otros países los niños son más tenidos en cuenta”.
- “No puede ser de otra manera… son el futuro”.
- “Los niños son un tesoro”.
- “¡Nos encantan los niños! ¡Bienvenidos a España!”.
- “Hay un famoso proverbio africano que dice: Para criar a un niño hace falta una tribu”.
Algunos usuarios incluso ampliaron la reflexión comparando con otros lugares de Europa, como Italia, donde aseguran que ocurre lo mismo. Otros resaltaron el papel de los abuelos en la cultura española, señalando: “También a nuestros abuelos. Todos los queremos y los respetamos”.
La experiencia de Brennan Abroad no solo refleja su sorpresa como extranjero, sino también una característica cultural profundamente arraigada en España: el valor de los niños como el mayor de los regalos y el orgullo de cuidarlos en comunidad.