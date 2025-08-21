Polémica en redes: Cata Vallejos explicó sus dichos tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile

Cata Vallejos quedó en el centro de la controversia luego de asistir al encuentro entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en Buenos Aires, donde se registraron graves hechos de violencia en las tribunas.
La influencer acudió al estadio Libertadores de América para alentar a su pareja, el futbolista Pablo Galdames, actual jugador del equipo argentino. Desde allí compartió en Instagram su visión de lo ocurrido en pleno partido, con comentarios que generaron debate entre los hinchas de la U, según consignó La Cuarta.
“Qué lamentable que, por un grupo de personas, porque no hay que generalizar, el partido tenga que parar… Los mismos jugadores están pidiendo que se calmen. ¿Están tirando bombas? ¡Basta! ¡¿Qué les pasa?! ¿A qué vienen?! ¿A mirar el partido o a tirar cosas?”, publicó en sus historias de Instagram.
Frente a las críticas por no “apoyar a su país”, la influencer respondió: “Yo apoyo al equipo donde esté jugando mi pololo. Él es de Independiente y lo estoy apoyando. Y tampoco estoy generalizando, porque no es toda la barra”.
En ese mismo registro, Vallejos relató haber visto cómo un reducido grupo de hinchas lanzaba objetos hacia la barra rival. “Había mucha gente que, me imagino, vino con sus hijos, vino con su familia para ver el partido, y es un grupo de personas nada más quienes están tirando cosas desde arriba a la barra de Independiente, abajo, que encuentro que es terrible porque hay niños, mamás, papá. Vandalismo total”, expresó.
Incluso aseguró que varias personas con palos ingresaron nuevamente al estadio, lo que aumentó la tensión del partido.
El pedido de disculpas de Cata Vallejos tras sus comentarios durante el partido entre la U e Independiente en Buenos Aires
Más tarde, se pronunció con un tono distinto: “Qué triste todo, muy lamentablemente el vandalismo por parte de los que hicieron daño, por parte de cualquier lado. Hay familias en ambas hinchadas… Da mucha pena que pasen este tipo de cosas, sobre todo porque se trata de deporte”.
Ya desde su casa, ofreció disculpas por sus primeras declaraciones. “Lo encuentro terrible, la violencia por parte de algunos hinchas del rojo. ¡No avalo la violencia ahora ni nunca! Perdón si les molestó lo que subí al principio, pero era lo que veía desde donde estaba y en el momento”, afirmó.
Finalmente, la influencer hizo un llamado a erradicar la violencia en el fútbol: “De corazón espero que estas cosas no vuelvan a suceder. Fue muy feo ver todo eso. Las autoridades deberían poner mano firme a cualquier tipo de violencia”.