La decisión que tomó Boric tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile

El mandatario condenó los hechos de violencia y anunció que su ministro del Interior viajará a Buenos Aires para asistir a los compatriotas afectados.

La decisión que tomó Boric tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este jueves a los graves disturbios ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El encuentro deportivo debió ser suspendido luego de un primer tiempo que finalizó 1-1, tras un violento enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que "lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables".

Remarcó que la prioridad del Gobierno chileno en este momento es garantizar la seguridad y atención de los afectados: "Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", señaló.

En la misma línea, el jefe de Estado informó que tomó una decisión excepcional frente a los hechos: "Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos".

Finalmente, el mandatario condenó categóricamente la violencia en el fútbol y reiteró la posición de su gobierno: "La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia".

