La decisión que tomó Boric tras los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile

Remarcó que la prioridad del Gobierno chileno en este momento es garantizar la seguridad y atención de los afectados: "Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", señaló.