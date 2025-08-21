La rotonda más grande de Europa está en España: se ve desde el espacio y hasta confunde al GPS

Quien conduce por primera vez por la carretera EX-322, en la provincia de Badajoz, suele quedarse desconcertado. El navegador insiste en que se está dando vueltas, el paisaje parece sacado de una película y la sensación es la de haber entrado en una glorieta infinita. Y no es para menos: allí se encuentra la que muchos consideran la rotonda más grande de Europa, una infraestructura tan peculiar que se distingue incluso desde el espacio.
Una montaña abrazada por el asfalto
El secreto está en el Cerro Masatrigo, también conocido como la Montaña Mágica. Se trata de un monte cónico que quedó rodeado por el agua tras la construcción del embalse de La Serena. La carretera que bordea su base forma un anillo perfecto, obligando a los conductores a dar la vuelta completa antes de continuar su trayecto.
Aunque no existe señalización que la reconozca como glorieta —ya que técnicamente no conecta varias vías—, en la práctica funciona como una de dimensiones colosales.
Dimensiones que impresionan
El Cerro Masatrigo se eleva unos 500 metros sobre el nivel del mar, destacando más de 160 metros sobre el terreno circundante. Su base alcanza unos 775 metros de diámetro, mientras que la vuelta completa en coche rodeándolo suma aproximadamente 1,3 kilómetros.
Esa cifra ha popularizado su apodo como “la rotonda más grande de Europa”, un título oficioso que ha hecho del lugar un referente turístico y de curiosidad vial.
Una experiencia única al volante
Más allá de los datos, la experiencia de circular por Masatrigo es lo que cautiva. Los conductores dibujan una circunferencia casi perfecta mientras el agua del embalse refleja la montaña, creando un paisaje único. No es casualidad que esta carretera haya aparecido en reportajes turísticos y anuncios publicitarios.
Su silueta se reconoce desde kilómetros de distancia y, en días despejados, el círculo de asfalto puede apreciarse incluso en imágenes satelitales.
Un icono de Extremadura
Aunque no figure en la normativa como glorieta, esta rareza vial ha convertido al Cerro Masatrigo en un auténtico icono de Extremadura. Vecinos, viajeros y curiosos coinciden en que recorrerlo es una experiencia única en las carreteras españolas, un destino imprescindible para quienes buscan lugares diferentes en sus viajes por el país.