La rotonda más grande de Europa está en España: se ve desde el espacio y hasta confunde al GPS

Quien conduce por primera vez por la carretera EX-322, en la provincia de Badajoz, suele quedarse desconcertado. El navegador insiste en que se está dando vueltas, el paisaje parece sacado de una película y la sensación es la de haber entrado en una glorieta infinita. Y no es para menos: allí se encuentra la que muchos consideran la rotonda más grande de Europa, una infraestructura tan peculiar que se distingue incluso desde el espacio.