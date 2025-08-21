Estas son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025

Acceder a la vivienda es un reto para millones de españoles, pero en algunas direcciones del país la situación alcanza otra dimensión: los precios no se miden en miles, sino en millones. El último informe del portal inmobiliario Idealista revela cuáles son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025, donde solo unos pocos bolsillos privilegiados pueden soñar con residir.