Estas son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025

Acceder a la vivienda es un reto para millones de españoles, pero en algunas direcciones del país la situación alcanza otra dimensión: los precios no se miden en miles, sino en millones. El último informe del portal inmobiliario Idealista revela cuáles son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025, donde solo unos pocos bolsillos privilegiados pueden soñar con residir.
Coto Zagaleta, la urbanización más exclusiva del país
La dirección más cara no es en realidad una calle, sino toda una urbanización: Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga). Allí, el precio medio para adquirir una propiedad asciende a 12,36 millones de euros, situándola en la cima del ranking nacional.
El Mediterráneo catalán y las islas, en el podio
El segundo puesto lo ocupa la Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con un precio medio de 9,06 millones de euros. El podio lo completa el Camí des Salinar de Andratx, en Mallorca, donde las viviendas alcanzan los 8,91 millones de euros.
En cuarta posición se encuentra la calle Binicaubell, en Palma de Mallorca, con 8,85 millones de euros de media, seguida de la Carretera A-397 en Benahavís (Málaga), que marca 8,59 millones de euros.
Marbella, epicentro del lujo
La hegemonía malagueña se consolida con Marbella:
- Calle Vivaldi: 7,68 millones de euros (6º puesto)
- Calle Albinoni: 7,61 millones (7º puesto)
- Calle Wagner: 7,03 millones (9º puesto)
- Urbanización Cascada de Camoján: 6,87 millones (10º puesto)
- Entre ellas, el octavo lugar vuelve a Baleares, con el Carrer Congre de Andratx, que alcanza los 7,10 millones de euros.
En definitiva, Málaga y Baleares dominan el ranking con nueve de las diez calles más exclusivas de España, quedando Cataluña como única excepción en segunda posición.
Las calles más caras de cada comunidad autónoma
El informe de Idealista también identifica las direcciones más exclusivas en cada una de las 17 comunidades autónomas. Además de Andalucía, Baleares y Cataluña, otras seis superan de media el millón de euros:
- Canarias: Avenida de la Macaronesia (Adeje, Tenerife), 6,47 millones.
- Comunidad de Madrid: Paseo del Conde de los Gaitanes (La Moraleja), 5,45 millones.
- Comunidad Valenciana: Carrer Puerto Andraitx (Moraira, Alicante), 4,96 millones.
- Galicia: Calle Arquitecto Antonio Comingues (Vigo), 1,74 millones.
- País Vasco: Paseo Miraconcha (San Sebastián), 1,66 millones.
- Cantabria: Calle Castelar (Santander), 1,01 millones.
En el extremo opuesto, los precios más bajos se registran en:
- Navarra: Avenida Pío XII (Pamplona), 302.665 euros.
- Castilla-La Mancha: Urbanización Pinares del Júcar (Albacete), 513.500 euros.
- Asturias: Calle Cervantes (Oviedo), 527.898 euros.
Con este mapa inmobiliario, queda claro que la brecha entre los mercados residenciales de lujo y las zonas más accesibles del país sigue creciendo, confirmando a Málaga y Baleares como los grandes polos del sector de alto standing en España.