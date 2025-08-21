Secciones
España pierde atractivo entre los turistas británicos, según un estudio

Los viajeros del Reino Unido están optando por destinos lejanos como Canadá, Tailandia y Australia, mientras España y Grecia registran caídas en la llegada de turistas.

Hace 2 Hs

El tradicional idilio entre los turistas británicos y el Mediterráneo parece estar dando un giro inesperado. Según un estudio publicado por el Daily Mail y realizado por Virgin Media O2, España y Grecia —dos de los destinos preferidos por los viajeros del Reino Unido— han perdido protagonismo este verano frente a opciones más lejanas como Estados Unidos, Canadá, Tailandia y Australia.

Los datos muestran una caída aproximada del 9% interanual en la llegada de británicos a España, mientras que Francia, Portugal, Italia y Grecia también sufren descensos. En contraste, Canadá concentra ya un 9% de las visitas, Emiratos Árabes Unidos un 8% y tanto Tailandia como Australia alcanzan el 5%. El fenómeno, bautizado como “huida hacia lo lejano”, se explica por la búsqueda de experiencias distintas y por el efecto de las crecientes protestas contra el turismo masivo en destinos europeos.

No obstante, las escapadas de última hora mantienen la vigencia de los destinos cercanos: España concentra todavía un 38% de estas reservas, seguida de Grecia (25%) e Italia (23%).

Costa Blanca en alerta por el “dragón azul”

A este panorama se suma una preocupación inesperada en la Costa Blanca. Siete millas de litoral han sido cerradas tras detectarse ejemplares del Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, una pequeña criatura marina de apariencia exótica que, pese a su belleza, puede resultar peligrosa.

Estos animales concentran las toxinas de especies como la carabela portuguesa, lo que hace que sus picaduras provoquen dolor intenso, náuseas y, en casos graves, reacciones alérgicas severas.

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, confirmó que las playas permanecen abiertas, pero el baño sigue prohibido hasta nuevo aviso. Además, recomendó a los turistas evitar el contacto con estos animales incluso con guantes y reportar cualquier avistamiento a los socorristas.

De este modo, España afronta un doble desafío en materia turística: recuperar la confianza de los viajeros británicos que ahora miran hacia otros horizontes y gestionar los imprevistos medioambientales que amenazan a su costa mediterránea.

