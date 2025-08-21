España pierde atractivo entre los turistas británicos, según un estudio

Los datos muestran una caída aproximada del 9% interanual en la llegada de británicos a España, mientras que Francia, Portugal, Italia y Grecia también sufren descensos. En contraste, Canadá concentra ya un 9% de las visitas, Emiratos Árabes Unidos un 8% y tanto Tailandia como Australia alcanzan el 5%. El fenómeno, bautizado como “huida hacia lo lejano”, se explica por la búsqueda de experiencias distintas y por el efecto de las crecientes protestas contra el turismo masivo en destinos europeos.