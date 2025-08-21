Secciones
Chile

El plantel de la U habló tras los incidentes en Argentina: "La vida de hinchas es lo primero"

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz hablaron sobre los violentos disturbios que terminaron suspendiendo el partido ante Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hace 2 Hs

La suspensión del partido de Copa Sudamericana contra Independiente, debido a los violentos disturbios, provocó una fuerte reacción en los jugadores de la U. Referentes del equipo como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz expresaron su impacto ante la agresión entre los hinchas, una conducta que, en su opinión, es totalmente ajena al deporte.

El juego corría en la cancha de Independiente, pero el clima estaba muy pesado en las tribunas. Universidad de Chile y el equipo argentino estaban 1-1 por la Copa Sudamericana, pero a esa altura se miraba más lo que pasaba en las gradas que sobre el césped. El partido, finalmente, fue detenido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

Los reportes de heridos y detenidos varían en las cifras entre sí. Un informe señaló que el número de heridos registrados era de 177 hombres, cinco menores y tres mujeres, y el de detenidos, de 125 personas, pero otros hablan de 300 visitantes retenidos por la policía bonaerense y 10 lastimados graves. Interviene la Unidad Fiscal de Información (UFI) Nº 4, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, señaló el escrito compartido vía Instagram por los futbolistas, que dejaron de lado todo lo netamente futbolístico para pasar a lo más importante: el estado de sus hinchas.

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero“, sentenciaron desde La U.

