Amaral acepta las disculpas de Bunbury y denuncia las “historias inventadas” en redes sociales

Veinte años después, llega el final de un enfrentamiento que en realidad nunca existió. Eva Amaral y Juan Aguirre confirmaron que aceptan las disculpas de Enrique Bunbury, quien desmintió públicamente que su canción Puta desagradecida estuviera dedicada a la cantante zaragozana. Durante dos décadas, este rumor se repitió una y otra vez en redes sociales, alimentando un conflicto inexistente que generó ataques y amenazas hacia Amaral.
“Agradecemos a Enrique Bunbury que haya desmentido en sus redes esta historia inventada que desde hace 20 años viene siendo excusa para tantos ataques y amenazas”, compartió el dúo en su perfil de X. Al mismo tiempo, expresaron su malestar porque se siga dando espacio a lo que llaman “historias inventadas” que solo buscan fomentar la bronca en Internet.
Bunbury, ex líder de Héroes del Silencio, aclaró la situación a petición de Amaral, quien veía cómo el mito continuaba creciendo en Internet, incluso relacionándolo con un supuesto veto en la gira de Bob Dylan en España hace dos décadas. Finalmente, el músico explicó el verdadero origen de la canción Puta desagradecida, negando que estuviera inspirada en Eva Amaral.
En su comunicado, el grupo también lanzó una reflexión sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales: “Este tipo de comportamientos no deberían tener cabida ni en redes ni en el mundo y desde luego nunca entre aquellas personas que se supone que aman la música. Agradecemos igualmente sus muestras de respeto, siempre recíproco”.
De esta manera, Amaral y Bunbury ponen punto final a una polémica que sobrevivió veinte años gracias a la viralidad digital y que nunca tuvo fundamento real.