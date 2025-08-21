El partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue suspendido por un brutal enfrentamiento entre sus hinchas de ambos equipos en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires. El violento episodio fue captado en numerosos videos que rápidamente se viralizaron.
Los incidentes se iniciaron con el lanzamiento de objetos desde la tribuna Pavoni Alta. Allí un grupo reducido de hinchas de La U inició los actos de violencia al robar una bandera de la parcialidad local. Este hecho desencadenó una reacción inmediata. La barra brava de Independiente corrió hacia el sector. La tensión escaló rápidamente mientras los visitantes, lejos de calmarse, intensificaron sus acciones agresivas.
Un hincha de la U de Chile se tiró al vacío en medio del ataque de la barra de Independiente
Una de las imágenes más impactantes y alarmantes de la noche mostró a un fanático de la U cayendo al vacío desde la platea alta, un fragmento audiovisual que encendió todas las alarmas. Según trascendió, el hombre intentaba huir de un posible linchamiento en medio de la pelea. También se supo que está en grave estado.
Los relatores de Radio La Red describieron que los seguidores de La U no solo arrancaron y lanzaron butacas, sino que también prendieron fuego a objetos y arrojaron bombas de estruendo y botellas contra los simpatizantes de Independiente, quienes se ubicaban en la parte baja de la tribuna. La voz del estadio ordenó en vano el retiro de los visitantes.
El comunicado de la Conmebol tras la barbarie en el partido entre Universidad de Chile e Independiente
“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, comienza el comunicado de la Conmebol.
"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", concluyó el mensaje publicado en la web oficial del organismo.
De esta manera, la Confederación Sudamericana de Fútbol dejó claro en su comunicación oficial la decisión de cancelar el partido y no solo suspenderlo temporalmente, como ocurre habitualmente. Esto implica que la reanudación queda descartada y el resultado del cruce quedará sujeto a una investigación disciplinaria sobre lo ocurrido en Avellaneda.