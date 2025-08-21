Salvajes incidentes entre hinchas de U e Independiente en Argentina: hay 19 chilenos heridos

El partido de revancha entre U de Chile e Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido debido a los graves incidentes que protagonizaron algunos hinchas en el Estadio Libertadores de América, en Buenos Aires, Argentina.
Tras cerrar el primer tiempo con un 1-1 en el marcador, el comienzo del segundo se retrasó por enfrentamientos de la hinchada chilena con seguidores argentinos. Según señalaron testigos, fueron los fanáticos del cuadro chileno quienes comenzaron a arrojar y prender butacas, palos y botellas de vidrio, detalló BiobioChile.
Graves incidentes entre hinchas de U e Independiente en Argentina: hay 19 heridos
La empresa concesionaria de Universidad de Chille, Azul Azul entregó un listado de las 19 personas lesionadas tras los incidentes ocurridos anoche, que provocaron la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
El accionista mayoritario de la empresa, Michael Clark indicó que uno de los lesionados está en grave estado. Se trata de la persona que se lanzó de una de las graderías del Estadio Libertadores de América. Además, confirmó que hay 97 hinchas del club detenidos por los desórdenes que llevaron a cancelar el encuentro.
Clark descartó que por el momento existan fallecidos, al menos en los hospitales que recorrió durante la madrugada de este jueves, para revisar la situación de los heridos. “Por lo que entendemos no hay fallecidos, al menos en estos tres hospitales, que son los hospitales los cuales en teoría se llevaron a toda la gente que estaba grave”, aseveró.