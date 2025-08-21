Precio de la vivienda en España 2025: ¿superará los 1.900 euros por metro cuadrado?

El mercado inmobiliario español vive un momento histórico: los precios de la vivienda siguen al alza y se prevé que durante 2025 el precio medio supere los 1.900 euros por metro cuadrado, según datos de la red inmobiliaria donpiso.
Factores que impulsan el aumento de los precios de vivienda en España
El repunte de los inmuebles se explica por tres factores clave:
Moderación de los tipos de interés, que facilita el acceso a hipotecas.
Fuerte demanda, tanto de compradores nacionales como de inversores.
Oferta limitada de obra nueva, que no satisface la creciente demanda.
En las principales capitales, como Madrid y Barcelona, los precios podrían superar los 3.900 euros por metro cuadrado, según las estimaciones de donpiso.
Compradores y tendencias en 2025
El perfil de los compradores este año está marcado por:
Familias y jóvenes que buscan mejorar su residencia habitual.
Inversores que ven la vivienda como protección ante la inflación.
Nuevos hipotecados que optan por zonas con renta media más baja.
El mercado hipotecario muestra estabilidad, con un Euribor cercano al 2% y condiciones competitivas por parte de la banca. La edad media de los nuevos hipotecados ronda los 40 años, y más del 47% de los préstamos se conceden a personas solteras.
Ventas y déficit de vivienda
Donpiso calcula que las operaciones de compraventa podrían llegar a 800.000 en 2025, un aumento del 25% respecto a 2024. Las regiones con mayor actividad serán Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque también crece el interés en el norte de España por turismo residencial e inversión.
Pese al crecimiento, el déficit habitacional sigue siendo un desafío. España necesitará entre 1,6 y 2,3 millones de pisos en los próximos cinco años para frenar la escasez de vivienda.
Desafíos del mercado inmobiliario español
El subdirector general de donpiso, Emiliano Bermúdez, señaló que el principal reto es ofrecer vivienda asequible, suelo disponible y seguridad jurídica para propietarios e inversores. La falta de reformas estructurales en urbanismo y construcción sigue siendo un obstáculo para un desarrollo equilibrado del sector.
“No anticipamos una burbuja, pero sí un crecimiento estable, especialmente en áreas urbanas bien conectadas”, señaló Bermúdez.