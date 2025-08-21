España: ver todas las competiciones deportivas por televisión cuesta más de 2.000 euros al año

Seguir el deporte en España se ha convertido en un reto para los aficionados. La fragmentación de los derechos audiovisuales obliga a contratar varias plataformas si se quieren ver todas las competiciones, lo que dispara el gasto mensual por encima de los 100 euros y eleva la factura anual a más de 2.000 euros.
El fútbol, el más caro de todos
El fútbol sigue siendo el gran protagonista de la televisión de pago y también el más costoso:
Orange: desde 81 € al mes por fibra y todo el fútbol (972 € anuales). Su paquete “Love Fútbol Total” sube a 101 € mensuales.
Movistar: el precio mínimo para ver LaLiga, Champions y Europa League es de 115 € al mes (1.380 € anuales).
Solo seguir a tu equipo puede costar casi lo mismo que una paga extra.
Baloncesto: tres plataformas para no perderse nada
El baloncesto tampoco resulta barato, ya que está repartido entre distintas plataformas:
Liga Endesa (ACB): DAZN, desde 9,99 €/mes.
Euroliga: en exclusiva por Movistar Plus+ dentro del paquete Deportes Total (24 €/mes).
NBA: disponible en Prime Video (incluido en la suscripción de 4,99 €/mes) y en League Pass (desde 109,99 €/año).
En conjunto, ver ACB + Euroliga + NBA supone un gasto cercano a 40 € al mes, al que se suma el pase completo de la NBA.
Tenis: torneos fragmentados entre Movistar, DAZN y más
El tenis es uno de los deportes más fragmentados:
Movistar Plus+: Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals y Copa Davis, desde 9,99 €/mes, aunque el paquete completo sube a 24 €/mes.
DAZN: desde 19,99 €/mes.
Eurosport Player: 39,99 €/año (Roland Garros y US Open).
Tennis TV: entre 16,99 €/mes y 109,99 €/año (ATP).
Tennis Channel: el nuevo canal para la WTA en España.
Para seguir todo el circuito masculino y femenino hay que combinar al menos dos o tres servicios.
Motor: Fórmula 1 y MotoGP bajo el paraguas de DAZN
Los deportes de motor también requieren una inversión importante. DAZN mantiene los derechos de la Fórmula 1 y MotoGP:
Con permanencia: 19,99 €/mes (240 € al año).
Sin permanencia: 29,99 €/mes (360 € al año).
¿Cuánto cuesta ver todo el deporte en España?
Si un aficionado quisiera tener acceso a todas las competiciones principales, debería pagar:
Fútbol: entre 81 € y 115 €/mes.
Baloncesto: unos 40 €/mes.
Tenis: entre 10 y 30 €/mes.
Motor: al menos 20 €/mes.
En total, la suma supera fácilmente los 170 euros al mes, lo que equivale a más de 2.000 euros al año.
El deporte televisado, convertido en un producto de lujo
La dispersión de derechos y la subida de precios han transformado el deporte en televisión en un producto de lujo en España. Mientras que en otros países la mayoría de competiciones se concentran en una o dos plataformas, aquí los aficionados deben repartir su presupuesto entre distintos operadores.