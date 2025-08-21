Qué son las rissagas o meteotsunamis, el fenómeno que amenaza los puertos y playas de Menorca

De repente, el mar desciende dejando barcas varadas y peces muertos, o sube de forma violenta inundando muelles y arrastrando embarcaciones. Este fenómeno, conocido en Menorca como rissaga, es lo mismo que lo que la ciencia denomina meteotsunami.
Cada año, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite alrededor de 50 avisos de rissaga en Baleares. Se trata de un fenómeno atmosférico-marino que puede tener consecuencias graves en puertos y playas, especialmente en el de Ciutadella (Menorca), el más afectado históricamente.
Qué es una rissaga o meteotsunami
La rissaga es una oscilación brusca del nivel del mar causada por cambios en la presión atmosférica y vientos del sur. Puede producir una variación de entre 60 centímetros y 2 metros en pocos minutos, aunque en algunos casos extremos, como en Ciutadella en junio de 2006, las oscilaciones alcanzaron los 4 metros.
El fenómeno suele durar unos 10 minutos, pero puede repetirse cíclicamente durante horas. La época con mayor riesgo es el verano, especialmente en julio, cuando la entrada de aire cálido favorece su formación.
Consecuencias de una rissaga en Menorca
Cuando ocurre una rissaga, el mar puede vaciar un puerto en minutos, dejando las embarcaciones apoyadas en el fondo y provocando la muerte de peces por falta de oxígeno.
Poco después, el agua regresa de forma violenta, generando:
Colisión de embarcaciones entre sí o contra los muelles.
Inundaciones repentinas en zonas cercanas.
Pérdidas económicas en el sector pesquero y turístico.
La rissaga de 2006 en Ciutadella es recordada como la más intensa, con oscilaciones de hasta 4 metros que causaron destrozos millonarios.
Cómo se predicen las rissagas
Gracias al Balearic RIssaga Forecasting System (BRIFS), desarrollado por AEMET y PortsIB, hoy es posible predecir estos fenómenos. El sistema utiliza un modelo océano-atmósfera capaz de anticipar la génesis y propagación de los meteotsunamis en el puerto de Ciutadella.
Esto permite a las autoridades emitir avisos y alertar a pescadores y embarcaciones para reducir riesgos.
Por qué se producen los meteotsunamis
Durante años se pensó que su origen era astronómico o sísmico, pero hoy se sabe que las rissagas son consecuencia de cambios bruscos de presión atmosférica, asociados a determinadas nubes y vientos.
La forma y orientación de los puertos también influye. En Ciutadella, el puerto estrecho y alargado amplifica la oscilación, convirtiéndolo en un punto especialmente vulnerable.
Meteotsunamis en el mundo
Aunque en Menorca se llaman rissagas, este fenómeno también ocurre en otras partes del planeta con diferentes nombres:
Canarias (España): “Mareas del Pino”, alrededor del 8 de septiembre.
Italia (golfo de Trieste): marrubio.
Túnez y Malta (golfo de Gabés): meteotsunamis regulares.
Japón y China Oriental: abiki.
Chile (Valparaíso, 2015): gran meteotsunami registrado en el Pacífico.