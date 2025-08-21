Qué son las rissagas o meteotsunamis, el fenómeno que amenaza los puertos y playas de Menorca

Qué es una rissaga o meteotsunami

La rissaga es una oscilación brusca del nivel del mar causada por cambios en la presión atmosférica y vientos del sur. Puede producir una variación de entre 60 centímetros y 2 metros en pocos minutos, aunque en algunos casos extremos, como en Ciutadella en junio de 2006, las oscilaciones alcanzaron los 4 metros.