Incendios forestales en España: más de 30 detenidos, quiénes son y qué penas enfrentan

Más de 30 personas han sido detenidas este año en España en relación con los incendios forestales. En un verano marcado por una ola de fuego devastadora, el país atraviesa su peor temporada de incendios en lo que va de siglo. La gran mayoría de los fuegos tienen un origen humano, ya sea por intencionalidad o por descuido.
2025, el peor año de incendios desde 1994
Zamora, León, Ourense, Cáceres o Palencia son algunos de los territorios más afectados. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), 391.000 hectáreas se han calcinado en lo que va de año, una superficie equivalente a la isla de Mallorca.
El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el 96% de los incendios en España son provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencionada. WWF España estima además que un 55% de ellos son provocados a propósito, reflejo de tensiones sociales y económicas históricas.
Más de 30 detenidos y 93 investigados
El Ministerio del Interior informa que entre el 1 de junio y el 18 de agosto se han producido 33 detenciones vinculadas a incendios forestales y 93 personas investigadas.
Policía Nacional: 9 detenidos y 8 investigados.
Guardia Civil: 33 detenidos y 85 investigados.
Entre los casos más llamativos:
Un vecino de Petín (Ourense), arrestado por prender un fuego sin autorización para crear un cortafuegos.
Una octogenaria investigada por varios conatos en Celanova (Ourense).
En Zamora, un hombre detenido por imprudencia tras originar un incendio en Puercas de Aliste que arrasó más de 4.000 hectáreas.
En Ávila, un trabajador vinculado a la extinción fue detenido por un fuego que superó las 2.000 hectáreas.
En Galicia, un presunto pirómano de Oímbra permanece en prisión provisional.
Qué penas contempla el Código Penal por incendios forestales
El Código Penal español (artículos 351 al 358 bis) establece sanciones diferentes según la gravedad del fuego y el riesgo generado:
Incendio con peligro para la vida de personas: entre 10 y 20 años de prisión y multas de 12 a 24 meses.
Incendio sin riesgo vital: entre 1 y 5 años de prisión y multas de 12 a 18 meses.
Incendio de especial gravedad (grandes superficies, espacios protegidos, motivación lucrativa): entre 3 y 6 años de cárcel y hasta 24 meses de multa.
El balance humano de este verano es trágico: cuatro muertos relacionados con los incendios, entre ellos tres bomberos y un trabajador rural.
Dificultad para condenar a los culpables
Aunque las cifras de detenidos e investigados son altas, lograr condenas firmes es complejo. Un informe del Ministerio de Agricultura de 2019 reveló que solo en el 17% de los incendios provocados se identificó al culpable, y en apenas el 2% de los casos hubo una detención.