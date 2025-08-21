Los jóvenes no consiguen empleo en España: “tengo un grado y tres másteres y en ningún sitio me cogen, ni en el trabajo más rastrero y asqueroso”

La frustración laboral entre los jóvenes es cada vez más evidente en España. Muchos pasan años formándose con un grado y varios másteres para luego descubrir que, al momento de buscar empleo, ni siquiera les llaman para entrevistas. Es el caso de Aitana Maldonado, quien ha denunciado en un vídeo viral la situación que ella y muchos otros comparten: la imposibilidad de acceder al mercado laboral pese a su alta formación académica.