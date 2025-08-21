Los jóvenes no consiguen empleo en España: “tengo un grado y tres másteres y en ningún sitio me cogen, ni en el trabajo más rastrero y asqueroso”

La frustración laboral entre los jóvenes es cada vez más evidente en España. Muchos pasan años formándose con un grado y varios másteres para luego descubrir que, al momento de buscar empleo, ni siquiera les llaman para entrevistas. Es el caso de Aitana Maldonado, quien ha denunciado en un vídeo viral la situación que ella y muchos otros comparten: la imposibilidad de acceder al mercado laboral pese a su alta formación académica.
“¿Soy la única que le pasa de verdad que todos los días se pone en el p*** InfoJobs a buscar trabajo y es alucinante?”, arranca diciendo en su testimonio.
“Ni en el trabajo más rastrero me cogen”
Aitana Maldonado explica que cuenta con un grado universitario y tres másteres en estética, maquillaje y caracterización, además de experiencia práctica en el sector. Sin embargo, asegura que ni siquiera la contratan en puestos que no requieren cualificación académica.
“Tengo un grado y un máster. Aparte tengo tres másteres en cosas de estética, maquillaje y caracterización y da igual, es que en ningún sitio me cogen, ni en el trabajo más rastrero y asqueroso con las condiciones del inframundo, es que ni ahí me cogen”, denuncia visiblemente indignada.
Ofertas de empleo con requisitos poco realistas
La joven pone como ejemplo su intento de trabajar en una heladería, un empleo que a priori no parece complejo. Sin embargo, el puesto exigía dos años de experiencia previa.
“¿Qué dificultad tiene una heladería? Coges el helado de chocolate, lo pones y se lo das al niño. Bueno, pues 2 años de experiencia. No te requieren estudios, pero sí experiencia. ¿Qué esperas? ¿Que yo nazca y ya esté poniendo helados en mi casa?”, critica.
Además, señala que en muchos anuncios de empleo ocurre lo mismo: piden tres años de experiencia sin exigir formación académica mínima, lo que deja fuera a quienes recién intentan incorporarse al mundo laboral.
“Solo nos quedan los trabajos más precarios”
Aitana Maldonado asegura que los jóvenes se ven relegados a los trabajos más precarios, como turnos partidos hasta el cierre, con horarios inciertos y condiciones poco claras.
“Nunca sabes a qué hora es el cierre, puede ser cualquiera. Y claro, ahí no te piden experiencia, fíjate tú”, ironiza.
Reacción en redes sociales: miles de jóvenes se identifican
El vídeo de Aitana ha superado los 21.000 ‘me gusta’ y 1.500 comentarios, la mayoría de ellos de otros jóvenes que aseguran estar en la misma situación.
Algunos comentarios destacados fueron:
“Estamos igual, no sé qué hacer de verdad, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad de tenerla?”
“Por no hablar de cuando echas el CV en InfoJobs y a los dos segundos ya te descartan”.
“Llevo un año así, tengo una carrera y 4 idiomas, aun intentándolo en varias ciudades”.