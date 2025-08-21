¿Cuánto cobra un limpiador de coche en España?

Con el paso de los años, la profesión de limpiador de coches en España ha ganado terreno. Más allá de cuánto cuesta un lavado de coche, la gran pregunta es: ¿cuánto cobra realmente un limpiador de coches y si es un negocio rentable? La respuesta la da Manuel, un emprendedor mallorquín que comenzó hace diez años limpiando coches en el garaje de su casa y hoy factura entre 10.000 y 15.000 euros al mes.