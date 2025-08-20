Secciones

Detienen a un policía e hijo de un actual funcionario con más de un kilo de flores de marihuana

EN VIVO San Martín iguala 0-0 frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela

El equipo de Mariano Campodónico busca reencontrarse con la victoria frente a los mendocinos en el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional.

Hace 8 Min
21:41 hs

Tiro libre peligroso:

10'PT 0-0

Juan Cruz Esquivel buscó el arco y la pelota rebotó en un jugador mendocino y se fue al córner. El "Santo" merodea el arco rival.

21:36 hs

Cerca el "Santo":

4' PT 0-0

Buena combinación entre Murillo y Franco García, el juez cobró offside y anuló la jugada que era peligrosa para el "Santo".

21:32 hs

Ya se juega:

El árbitro Carlos Córdoba dio la orden y en La Ciudadela, San Martín y Deportivo Maipú igualan 0-0.

21:25 hs

El "Santo" confirmado:

21:24 hs

Maipú confirmado:

20:57 hs

Formación confirmada:

Mariano Campodónico definió el "11" para esta noche: Sand; Murillo, Orellana, Guillermo Rodríguez, Paz; Vera, Matías García, Vera, Cuevas; Franco García, Esquivel y Pino.

19:32 hs

En apuros:

El empate con Alvarado dejó a San Martín séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para consolidarse en zona de Reducido. El "Santo" suma 40 puntos en el torneo, en tanto que Maipú cosechó 36. 
Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalMatías GarcíaMaximiliano RodríguezJesús SoraireArgentinaSan MartínMariano Campodónico
