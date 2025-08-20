EN VIVO San Martín iguala 0-0 frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela

Tiro libre peligroso:
10'PT 0-0
Juan Cruz Esquivel buscó el arco y la pelota rebotó en un jugador mendocino y se fue al córner. El "Santo" merodea el arco rival.
Cerca el "Santo":
4' PT 0-0
Buena combinación entre Murillo y Franco García, el juez cobró offside y anuló la jugada que era peligrosa para el "Santo".
Ya se juega:
El árbitro Carlos Córdoba dio la orden y en La Ciudadela, San Martín y Deportivo Maipú igualan 0-0.
El "Santo" confirmado:
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Deportivo Maipú.
Maipú confirmado:
Formación confirmada:
Mariano Campodónico definió el "11" para esta noche: Sand; Murillo, Orellana, Guillermo Rodríguez, Paz; Vera, Matías García, Vera, Cuevas; Franco García, Esquivel y Pino.
En apuros:
El empate con Alvarado dejó a San Martín séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para consolidarse en zona de Reducido. El "Santo" suma 40 puntos en el torneo, en tanto que Maipú cosechó 36.