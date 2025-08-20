EN VIVO San Martín iguala 0-0 frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela

19:32 hs

En apuros:

El empate con Alvarado dejó a San Martín séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para consolidarse en zona de Reducido. El "Santo" suma 40 puntos en el torneo, en tanto que Maipú cosechó 36.