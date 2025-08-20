Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Con un gol de Darío Sand, San Martín le gana 2-1 a Deportivo Maipú en La Ciudadela

Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA

El equipo de Mariano Campodónico busca reencontrarse con la victoria frente a los mendocinos en el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional.

Hace 10 Min
23:15 hs

Gol de Maipú:

37' ST 2-1

Luciano Paredes con un potente remate venció la resistencia de Darío Sand para ponerle emoción a los últimos minutos del partido.

23:12 hs

Cambios en San Martín:

34' ST 2-0
Campodónico mandó a la cancha a Monroy, Monje y Cainelli, en lugar de Cuevas, Vera y Murillo.

22:57 hs

Gol de San Martín:

19' ST 2-0
Darío Sand se hizo cargo del penal y definió fuerte al medio y venció a Pietrobono.

22:56 hs

Penal para San Martín:

17' ST 1-0

Mansilla sujetó de la camiseta a Martín Pino y el árbitro Carlos Córdoba no dudó en cobrar la pena máxima. 

22:54 hs

Juego equilibrado:

15' ST 1-0

El "Santo" apuesta al contragolpe y se refugia cerca de Sand. Maipú tiene la pelota, pero no genera peligro.

22:46 hs

Cambio en San Martín:

7' ST 1-0

Se retiró lesionado Esquivel, en su lugar ingresó Zuliani.

22:40 hs

Comenzó el segundo tiempo:

El "Santo" y Maipú ya juegan el complemento en La Ciudadela.

22:21 hs

Final del primer tiempo:

Con gol de Esquivel, el "Santo" le gana 1-0 a Deportivo Maipú, por la fecha 25 de la Primera Nacional.

22:09 hs

Gol de San Martín:

38' PT 1-0

El "Santo" abrió el marcador gracias a su goleador Juan Cruz Esquivel. 

22:05 hs

Se reanuda el juego:

33' PT 0-0

Luego de tres minutos, los hinchas bajaron del alambrado y el partido volvió a disputarse. 

22:04 hs

Partido demorado:

30' PT 0-0 

Hinchas del "Santo" subidos al alambrado con una bandera obligaron que el partido sea detenido algunos minutos.

21:53 hs

Lo tuvo Maipú:

20' PT 0-0

Enorme Darío Sand para tapar el remate cruzado de Eggel que tenía destino de gol. Marcó mal el "Santo" y casi lo paga con un gol.

21:41 hs

Tiro libre peligroso:

10'PT 0-0

Juan Cruz Esquivel buscó el arco y la pelota rebotó en un jugador mendocino y se fue al córner. El "Santo" merodea el arco rival.

21:36 hs

Cerca el "Santo":

4' PT 0-0

Buena combinación entre Murillo y Franco García, el juez cobró offside y anuló la jugada que era peligrosa para el "Santo".

21:32 hs

Ya se juega:

El árbitro Carlos Córdoba dio la orden y en La Ciudadela, San Martín y Deportivo Maipú igualan 0-0.

21:25 hs

El "Santo" confirmado:

21:24 hs

Maipú confirmado:

20:57 hs

Formación confirmada:

Mariano Campodónico definió el "11" para esta noche: Sand; Murillo, Orellana, Guillermo Rodríguez, Paz; Vera, Matías García, Vera, Cuevas; Franco García, Esquivel y Pino.

19:32 hs

En apuros:

El empate con Alvarado dejó a San Martín séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para consolidarse en zona de Reducido. El "Santo" suma 40 puntos en el torneo, en tanto que Maipú cosechó 36. 
Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalMatías GarcíaMaximiliano RodríguezJesús SoraireArgentinaSan MartínMariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comentarios