EN VIVO Con un gol de Darío Sand, San Martín le gana 2-1 a Deportivo Maipú en La Ciudadela

Gol de Maipú:
37' ST 2-1
Luciano Paredes con un potente remate venció la resistencia de Darío Sand para ponerle emoción a los últimos minutos del partido.
Cambios en San Martín:
34' ST 2-0
Campodónico mandó a la cancha a Monroy, Monje y Cainelli, en lugar de Cuevas, Vera y Murillo.
Gol de San Martín:
19' ST 2-0
Darío Sand se hizo cargo del penal y definió fuerte al medio y venció a Pietrobono.
Penal para San Martín:
17' ST 1-0
Mansilla sujetó de la camiseta a Martín Pino y el árbitro Carlos Córdoba no dudó en cobrar la pena máxima.
Juego equilibrado:
15' ST 1-0
El "Santo" apuesta al contragolpe y se refugia cerca de Sand. Maipú tiene la pelota, pero no genera peligro.
Cambio en San Martín:
7' ST 1-0
Se retiró lesionado Esquivel, en su lugar ingresó Zuliani.
Comenzó el segundo tiempo:
El "Santo" y Maipú ya juegan el complemento en La Ciudadela.
Final del primer tiempo:
Con gol de Esquivel, el "Santo" le gana 1-0 a Deportivo Maipú, por la fecha 25 de la Primera Nacional.
Gol de San Martín:
38' PT 1-0
El "Santo" abrió el marcador gracias a su goleador Juan Cruz Esquivel.
Se reanuda el juego:
33' PT 0-0
Luego de tres minutos, los hinchas bajaron del alambrado y el partido volvió a disputarse.
Partido demorado:
30' PT 0-0
Hinchas del "Santo" subidos al alambrado con una bandera obligaron que el partido sea detenido algunos minutos.
Lo tuvo Maipú:
20' PT 0-0
Enorme Darío Sand para tapar el remate cruzado de Eggel que tenía destino de gol. Marcó mal el "Santo" y casi lo paga con un gol.
Tiro libre peligroso:
10'PT 0-0
Juan Cruz Esquivel buscó el arco y la pelota rebotó en un jugador mendocino y se fue al córner. El "Santo" merodea el arco rival.
Cerca el "Santo":
4' PT 0-0
Buena combinación entre Murillo y Franco García, el juez cobró offside y anuló la jugada que era peligrosa para el "Santo".
Ya se juega:
El árbitro Carlos Córdoba dio la orden y en La Ciudadela, San Martín y Deportivo Maipú igualan 0-0.
El "Santo" confirmado:
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 21, 2025
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Deportivo Maipú.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/k3f27DRVNP
Maipú confirmado:
#PrimeraNacional Juega el Cruzado— Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) August 20, 2025
Así vamos nosotros desde las 21.30hs, ante San Martín de Tucumán.#SomosMaipu href="https://t.co/gC1gCoaxHM">pic.twitter.com/gC1gCoaxHM
Formación confirmada:
Mariano Campodónico definió el "11" para esta noche: Sand; Murillo, Orellana, Guillermo Rodríguez, Paz; Vera, Matías García, Vera, Cuevas; Franco García, Esquivel y Pino.
En apuros:
El empate con Alvarado dejó a San Martín séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para consolidarse en zona de Reducido. El "Santo" suma 40 puntos en el torneo, en tanto que Maipú cosechó 36.