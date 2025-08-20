La batalla de Silvestre: cómo la epilepsia transformó la vida del hijo de Gonzalo Valenzuela

En una conmovedora entrevista, el reconocido actor Gonzalo Valenzuela abrió su corazón y habló de la dura batalla que enfrenta su hijo mayor, Silvestre. El adolescente, fruto de su relación con la argentina Juana Viale, padece de epilepsia, una enfermedad neurológica que ha marcado un antes y un después en la vida de la familia.
El actor chileno relató el momento más dramático que vivió con su hijo, cuando sufrió su primera crisis, un episodio que lo dejó en shock y que, según confesó, lo hizo pensar lo peor. Con su relato, Valenzuela busca visibilizar la enfermedad y derribar mitos, demostrando que, con responsabilidad y comunicación, se puede vivir una vida plena.
Cómo la epilepsia transformó la vida del hijo de Gonzalo Valenzuela
Silvestre Valenzuela, el hijo que chileno Gonzalo Valenzuela tuvo con la conductora argentina Juana Viale, tiene hoy 17 años y le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 12, a partir de una episodio que marcó su vida, y la de su familia.
A pesar de la enfermad, el joven vive la vida de “un adolescente común”, aunque con el desafío de asumir su condición de manera responsable. Según contó su padre, es un joven muy responsable. “Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”, explicó Valenzuela.
Si bien durante los primeros años fue el responsable de estar “machacando todos los días, recordándole” a su hijo la importancia de seguir el tratamiento, finalmente pudo desligarse de esta tarea. “Hay que entregarle la responsabilidad”, contó.
“Él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja. Cuando lo hizo consciente, no ha fallado nunca y eso habla de su madurez. Uno va transitando junto a él”, explicó el actor chileno durante la charla.
Por otro lado, contó cuáles son los riesgos de no cumplir el tratamiento y recordó un episodio de hace unos años cuando Silvestre “terminó hospitalizado, con tres crisis seguidas por haber tomado alcohol”. “Tiene clarísimo que en su condición hay límites que no puede cruzar y eso, como papá, me tranquiliza”, agregó.
El sueño es otro aspecto fundamental en el manejo de la condición: “El mal dormir también es un gatillante. Necesitan tener sus horas de sueño”, afirmó, y explicó que permiten que duerma hasta tarde tras salir en la noche.