La batalla de Silvestre: cómo la epilepsia transformó la vida del hijo de Gonzalo Valenzuela

En una conmovedora entrevista, el reconocido actor Gonzalo Valenzuela abrió su corazón y habló de la dura batalla que enfrenta su hijo mayor, Silvestre. El adolescente, fruto de su relación con la argentina Juana Viale, padece de epilepsia, una enfermedad neurológica que ha marcado un antes y un después en la vida de la familia.