Seguí en vivo “El detrás de escena”: el nuevo ciclo de charlas de LA GACETA sobre periodismo, algoritmos y fake news

Desde las 19 se realiza el primer encuentro del ciclo, titulado “Vivir conectados: información, fake news e IA”.

Hace 41 Min

En el marco de su aniversario número 113, LA GACETA lanza el ciclo de charlas “El detrás de escena”, un espacio para reflexionar sobre el periodismo en tiempos de algoritmos, fake news e inteligencia artificial. La propuesta invita al público a ingresar en la redacción del diario y conocer cómo se construye la agenda informativa.

La primera charla se titula “Vivir conectados: información, fake news e IA” y está dirigida especialmente a estudiantes universitarios. Desde las 19, se analiza el impacto del periodismo en la era del clic, el rol de los periodistas en medio del constante flujo de opiniones y el lugar de la verdad en un ecosistema digital atravesado por algoritmos.

El encuentro cuenta con la participación de los periodistas Pablo Hamada, Gabriela Baigorrí y Matías Auad, con la moderación de José Názaro

