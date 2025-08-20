Una icónica marca de ropa cerrará locales en dos malls de Chile: ¿a partir de cuándo y en qué lugares?

Una marca de ropa de renombre internacional atraviesa uno de sus peores momentos, una crisis que ha llevado a la compañía a tomar una drástica decisión en Chile. En las últimas horas, se confirmó que la firma bajará las cortinas de dos de sus locales más importantes, ubicados en reconocidos centros comerciales del país, en una medida que agrava la situación financiera de la empresa.
Este nuevo revés forma parte de un complejo escenario global para la marca, que ya había cerrado decenas de tiendas en Europa y Estados Unidos. Si bien los cierres en Chile no representan una salida total del mercado, sí marcan un quiebre para una firma que, hace algunos años, era una de las más populares del país. ¿Qué icónica marca de ropa se enfrenta a este delicado presente? ¿Cuáles son los locales que cerrarán sus puertas?
¿Cuál es la icónica marca de ropa cerrará locales en dos malls de Chile?
La reconocida marca de moda Esprit, que ya enfrentaba dificultades financieras en Europa y Estados Unidos, confirmó el cierre de dos de sus locales en Chile. Los puntos afectados ubican a los centros de venta ubicados en el Parque Arauco y Cenco Mall Temuco. El cierre se concretará a fines de agosto.
El año pasado, la firma bajó 56 cortinas en Alemania y luego replicó el ajuste en Estados Unidos. En Chile, Esprit opera bajo la franquicia de Manufacturas Interamericanas Group (Maisa), parte del holding San Nicolás Holding (SN Holding).
Según cifras de Diario Financiero, la marca mantiene abiertos en Santiago sus puntos de venta en Portal Ñuñoa, Providencia, Plaza Los Dominicos, Easton Outlet Mall y La Fábrica Outlet. En regiones, siguen funcionando locales en Montemar, Plaza Reñaca, Puerto Varas y Villarrica.
La contracara es que, en los últimos meses, ya se han cerrado tiendas en Alto Las Condes, Cenco Florida, Cenco Rancagua, Costanera Center, Mallplaza Egaña, Mallplaza Trébol, Marina Arauco, Portal La Dehesa y Valdivia.
La reducción en Chile se suma a la compleja crisis internacional que atraviesa Esprit, que ha visto menguar su presencia global frente a competidores de fast fashion.