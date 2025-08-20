Una icónica marca de ropa cerrará locales en dos malls de Chile: ¿a partir de cuándo y en qué lugares?

Este nuevo revés forma parte de un complejo escenario global para la marca, que ya había cerrado decenas de tiendas en Europa y Estados Unidos. Si bien los cierres en Chile no representan una salida total del mercado, sí marcan un quiebre para una firma que, hace algunos años, era una de las más populares del país. ¿Qué icónica marca de ropa se enfrenta a este delicado presente? ¿Cuáles son los locales que cerrarán sus puertas?