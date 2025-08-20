Un nuevo e importante sistema frontal se acerca a Santiago, trayendo consigo lluvias significativas, fuertes vientos y un descenso de las temperaturas. De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se tratará de importantes precipitaciones que llegarán acompañadas de vientos de hasta 40 km/h.
En resumen, los efectos del sistema frontal son lluvia con acumulados importantes, fuertes rachas de viento, caída de nieve, y frío y posibles heladas matinales. demás, desde Meteored explicaron que también habrá un incremento de las rachas de viento y la caída de nieve en sectores sobre los 1.000 metros de altura.
Nuevo sistema frontal ingresará a Santiago: ¿cuándo y a qué hora comenzarán las lluvias intensas?
Según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, el sistema frontal comenzará a llegar a la zona oriente y suroriente de la capital, durante la noche de este miércoles, entre las 21 o 22.
Durante la madrugada y la mañana de este jueves, las precipitaciones se irán expandiendo e intensificando por Santiago. No obstante, el sistema se activará durante la tarde cuando comience a caer fuertemente la lluvia.
Por otro lado, Leyton especificó que “el momento de mayor intensidad de las lluvias se dará entre las 17 y las 20”. “Es absolutamente necesario el paraguas porque a la hora de la salida del trabajo, va a haber mucha agua en las calles y va a venir acompañado de viento”, recomendó.
De acuerdo a la información del meteorólogo de Mega, las precipitaciones se extenderían hasta el viernes, y podrían registrarse entre 10 y 12 milímetros de agua caída en Santiago.