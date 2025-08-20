Secciones
¿Se activa la grúa televisiva? Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN para incorporarse a Mega

El canal estatal perdería a una de sus figuras más importantes.

Tras la reciente salida de Constanza Santa María de TVN, otro nombre de peso del canal estatal resuena con fuerza en los pasillos de Mega. Se trata de la abogada y conductora Carmen Gloria Arroyo, quien, según fuentes, estaría en avanzadas negociaciones para cambiar de casa televisiva.

La información fue revelada por Hugo Valencia en el programa "Zona de Estrellas".  El periodista seguró que, aunque la respuesta oficial sobre la continuidad del programa "Carmen Gloria A Tu Servicio" se entregaría en el mes de octubre, sus reportes indican que la abogada y su equipo dejarían TVN este 2025. El objetivo sería sumarse a un ambicioso proyecto en Mega que busca elevar su sintonía.

"Entiendo yo que han existido derechamente preguntas sobre la continuidad de Carmen Gloria A Tu Servicio, y la respuesta oficial es que esa información, confirmación, se les entregará –de ser así– en el mes de octubre", dijo de entrada el periodista. "Me adelanté un poquito, un par de meses, porque según lo que yo he reporteado, Carmen Gloria Arroyo y su círculo de hierro dejarían TVN este 2025 para convertirse en el flamante equipo que pretende elevar la sintonía de un canal que parece que va con todo", continuó Valencia.

"Hasta hoy, entiendo que ya hay un preacuerdo para que la jueza Carmen Gloria Arroyo sea el nuevo rostro y llevaría todo el éxito de Carmen Gloria A Tu Servicio desde TVN hasta Mega", añadió.

Según se comenta, la idea es reforzar el horario posterior a la teleserie de la tarde. "Carmen Gloria Arroyo sería la carta que ellos están buscando", señaló Valencia, y su llegada al parecer ya estaría confirmada para el año 2026. "Si bien no he podido confirmar de que haya firma de por medio, sí esta reunión a la cual yo hago alusión, habría sido con ejecutivos de ese canal y tendría toda la intención de que ella sea la figura que tanto han buscado para las tardes en Mega: quieren reforzar el horario después de la teleserie de la tarde y Carmen Gloria Arroyo sería la carta que ellos están buscando y que al parecer ya tendrían confirmado para el 2026″.

Al ser consultado, personal del "cuarto piso" de TVN negó tener una confirmación oficial, pero reconoció que ya estaban al tanto de las negociaciones de Carmen Gloria con Mega y de los movimientos internos en su equipo. "Yo hablé con gente del cuarto piso de TVN que no tienen ninguna confirmación de esta movida, pero lo que a mí me informaron era que todos estos datos que yo acabo de revelar hoy día ellos ya los manejaban: ellos estaban al tanto de las negociaciones de Carmen Gloria con Mega y también estos movimientos que han ocurrido al interior de Carmen Gloria A Tu Servicio”.

