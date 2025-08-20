¿Se activa la grúa televisiva? Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN para incorporarse a Mega

Según se comenta, la idea es reforzar el horario posterior a la teleserie de la tarde. "Carmen Gloria Arroyo sería la carta que ellos están buscando", señaló Valencia, y su llegada al parecer ya estaría confirmada para el año 2026. "Si bien no he podido confirmar de que haya firma de por medio, sí esta reunión a la cual yo hago alusión, habría sido con ejecutivos de ese canal y tendría toda la intención de que ella sea la figura que tanto han buscado para las tardes en Mega: quieren reforzar el horario después de la teleserie de la tarde y Carmen Gloria Arroyo sería la carta que ellos están buscando y que al parecer ya tendrían confirmado para el 2026″.