Nuevo revés para Tonka Tomicic: animadora enfrentaría embargo por millonaria deuda con “La Cuca”

A pocos días de su regreso a Mega, la animadora se ve envuelta en una polémica financiera por un préstamo millonario.

Hace 1 Hs

A solo días de ser anunciada como la animadora del nuevo reality de Mega, Tonka Tomicic se encuentra en medio de un problema financiero que podría afectar su regreso a la pantalla. La modelo mantiene una millonaria deuda con la prestamista Gladys González, más conocida como "La Cuca".

Según un reportaje de Interferencia, Tomicic solicitó un préstamo de $183.029.990 a la empresaria, con el compromiso de pagar la deuda en cuotas. Sin embargo, aunque pagó 23 cuotas y parte de la cuota n°24, la mayor parte del dinero aún está pendiente.

El incumplimiento provocó que, el pasado 11 de julio, la animadora recibiera en su domicilio de Las Condes un mandamiento de ejecución y embargo de sus bienes.

El motivo del préstamo

De acuerdo con el medio, Tonka Tomicic explicó que necesitaba el dinero para "operar a su mamá". Esta fue la razón que presentó ante 'La Cuca', quien accedió a otorgarle el préstamo. Ahora, tras el incumplimiento de los pagos, la empresaria busca recuperar el dinero adeudado.

El abogado de Tonka, Matías Undurraga, entregó una declaración llamativa hace tres días, señalando: “No sabemos cuánto está ganando la animadora y por eso no hemos podido negociar una forma de saldar la deuda”.

Esto resulta curioso, considerando que la animadora recientemente firmó un contrato con Mega, el cual debió ser revisado por un profesional legal.

Pese a los intentos de frenar el proceso de embargo, los abogados de 'La Cuca' aclararon que Tonka solo pagó completamente hasta la cuota n°23, y que el incumplimiento del resto de la deuda justifica la medida legal.

