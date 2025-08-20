La farándula se encendió después de que Ilaisa Henríquez revelara que tuvo un encuentro íntimo con Karol Lucero. El comunicador, quien se casó con la emprendedora Fran Virgilio hace menos de un año, reconoció haberle sido infiel con la ex carabinera, de 26 años, ahora DJ.
Ante el silencio de la esposa, los rumores no pararon de crecer, y las redes sociales de su madre se convirtieron en un hervidero. A todo esto, se sumó una publicación de la propia Fran Virgilio con la canción "All Too Well", de Taylor Swift, junto a la frase: "esta canción es una obra maestra, francamente". El tema contiene frases como: "todo lo que sentí fue vergüenza" y "y me llamas de nuevo solo para romperme como a una promesa".
Por su parte, la madre de la mujer de Lucero replicó en redes frases como: "el amor en pareja no es incondicional" y "Sanando Heridas y Patrones Tóxicos es más que un Libro, es un abrazo para tu alma y una guía para liberarte de lo que ya no te deja avanzar".
Fran Virgilio rompió el silencio tras infidelidad de Karol Lucero: “Gracias por el amor”
A dos días de que el caso saliera a la luz, Fran Virgilio rompió el silencio con un mensaje breve pero significativo a través de su canal de difusión en Instagram.
“Gracias. Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado”, escribió la influencer, haciendo alusión a la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido desde que estalló el escándalo.
Aunque fue una declaración escueta, muchos de sus seguidores interpretaron sus palabras como un gesto de fortaleza y resiliencia frente a una situación que la ha expuesto públicamente.
Aseguran que Fran Virgilio echó de la casa a Karol Lucero
La panelista Cecilia Gutiérrez de Primer Plano confirmó que la pareja se habría separado. Según la periodista, Virgilio le habría pedido a Karol Lucero que se mudara del departamento que es de su propiedad, y que él se habría ido a vivir con su mamá.
Gutiérrez también agregó que el comunicador estaría evaluando irse de Chile, sin especificar si se trata de un viaje o de una decisión permanente. Lucero ya había dicho en otras ocasiones que no dejaría el país por una “funado”.