Fran Virgilio rompió el silencio tras infidelidad de Karol Lucero: “Gracias por el amor”

Ante el silencio de la esposa, los rumores no pararon de crecer, y las redes sociales de su madre se convirtieron en un hervidero. A todo esto, se sumó una publicación de la propia Fran Virgilio con la canción "All Too Well", de Taylor Swift, junto a la frase: "esta canción es una obra maestra, francamente". El tema contiene frases como: "todo lo que sentí fue vergüenza" y "y me llamas de nuevo solo para romperme como a una promesa".