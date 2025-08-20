Entre agradecimientos y lágrimas: Constanza Santa María se despidió de TVN tras casi cinco años

La noche de este martes marcó el último día de Constanza Santa María como conductora del noticiario 24 Horas Central de TVN. La periodista, que tomó la decisión de renunciar para emprender nuevos desafíos laborales, recibió una emotiva despedida en pantalla después de casi cinco años en la señal pública.
Durante el cierre del noticiario, su compañero Iván Núñez le dedicó sentidas palabras. “La verdad es que cuando tú me lo dijiste por teléfono, porque no me lo dijiste cara a cara, porque dijiste que no tenías la entereza en ese minuto para hablarlo, desde ese minuto te empecé a extrañar”, comentó.
El periodista también destacó su compañerismo fuera de cámaras.“Lo que más voy a extrañar es su enorme calidad humana, los chistes fuera de cámara, las canciones que nos canta en comerciales”, dijo entre risas.
“Yo en lo particular he disfrutado estos 4 años a concho. Te vamos a extrañar mucho, te deseamos que te vaya realmente increíble. Creo que hablo a nombre de todo el equipo”, añadió.
Una despedida cargada de emoción
Con el estudio lleno de colegas y un ramo de flores en sus manos, Santa María tomó la palabra para agradecer a sus compañeros y a la audiencia.
“Gracias a cada uno de ustedes, la verdad es que yo soy súper llorona. He llorado desde ayer todo el día. Me cuesta mucho despedirme, no solamente porque fui muy feliz aquí en TVN, sino que sobre todo porque hice grandes amigos, no son solo compañeros de trabajo, sino que se transformaron en mi familia”, expresó visiblemente emocionada.
A punto de quebrarse, valoró el respaldo recibido en estos años: “Me voy con la pena de despedirme, pero me llevo el cariño de todos ustedes. Los quiero a todos, los quiero cualquier cantidad y les agradezco por haberme aguantado por estos casi cinco años”, dijo.
En la parte final de su intervención, la periodista aprovechó la instancia para subrayar la relevancia de la señal estatal. “Quiero decirles a todos que la televisión pública es sumamente importante, es importante que se fortalezca, que exista, es fundamental para nuestra democracia”, señaló.
“Creo que es importante que exista una televisión pública fuerte, importante e independiente, de la que tuve la oportunidad de ser parte”, sentenció.