Secciones
Chile

La suegra de Karol Lucero rompió el silencio en medio del escándalo de infidelidad: ¿qué dijo sobre su hija?

En medio de la polémica, la madre de Francisca Virgilio habló sobre la relación con el ex chico Yingo y pidió calma frente a la situación.

La suegra de Karol Lucero rompió el silencio en medio del escándalo de infidelidad. La suegra de Karol Lucero rompió el silencio en medio del escándalo de infidelidad. Foto tomada de T13.CL.
Hace 1 Hs

La madre de Francisca Virgilio habló públicamente por primera vez sobre la controversia que rodea a su hija, luego de que Karol Lucero admitiera haberle sido infiel.

El comunicador reconoció recientemente haber engañado a su esposa con Ilaisa Henríquez, una DJ oriunda de Concepción. “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto”, expresó en entrevista con la periodista Paula Escobar.

Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: "Estoy muy afectado"

Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con una reconocida DJ: Estoy muy afectado

En medio de la polémica, la madre de Virgilio conversó con el programa Que te lo digo, donde entregó tranquilidad respecto al estado emocional de su hija. “Mi hija está bien y tranquila, con apoyo de su familia. No pasa nada tan grave. Acá nadie se está muriendo, no es una enfermedad terminal. Mi hija tiene abuelos, hermanos y mamá”, afirmó.

¿Cómo se encuentra Fran tras la infidelidad de Karol?

Asimismo, agregó que la joven “es madura, fuerte y muy bien criada. Todo esto va a pasar”.

Consultada sobre la relación de la familia con el ex chico Yingo, la mujer aseguró que se trata de “solo un mal momento… que ya va a pasar”. En ese sentido, recalcó: “Con mi familia él siempre ha sido correcto. Él es mi yerno… No puedo hablar de él. Es familia él también”.

Por último, la madre de Francisca evitó referirse a la continuidad de la relación entre su hija y Karol Lucero, en medio de la controversia que ha generado repercusión en el ámbito mediático.

Temas ChileKarol LuceroFrancisca Virgilio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile
1

Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo
2

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Cortes de luz en Santiago: ocho comunas se verán afectadas este miércoles 20 de agosto
3

Cortes de luz en Santiago: ocho comunas se verán afectadas este miércoles 20 de agosto

Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses
4

Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses

Bono por Hijo 2025: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio en Chile
5

Bono por Hijo 2025: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio en Chile

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución
6

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Más Noticias
Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile

Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Luna Negra en Chile: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo verlo

Cortes de luz en Santiago: ocho comunas se verán afectadas este miércoles 20 de agosto

Cortes de luz en Santiago: ocho comunas se verán afectadas este miércoles 20 de agosto

Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses

Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses

Bono por Hijo 2025: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio en Chile

Bono por Hijo 2025: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio en Chile

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de Hay que decirlo

Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de "Hay que decirlo"

Comentarios