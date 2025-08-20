La suegra de Karol Lucero rompió el silencio en medio del escándalo de infidelidad: ¿qué dijo sobre su hija?

El comunicador reconoció recientemente haber engañado a su esposa con Ilaisa Henríquez, una DJ oriunda de Concepción. “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto”, expresó en entrevista con la periodista Paula Escobar.