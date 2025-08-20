La suegra de Karol Lucero rompió el silencio en medio del escándalo de infidelidad: ¿qué dijo sobre su hija?

La madre de Francisca Virgilio habló públicamente por primera vez sobre la controversia que rodea a su hija, luego de que Karol Lucero admitiera haberle sido infiel.
El comunicador reconoció recientemente haber engañado a su esposa con Ilaisa Henríquez, una DJ oriunda de Concepción. “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí. El casado soy yo y no debí hacerlo. Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto”, expresó en entrevista con la periodista Paula Escobar.
En medio de la polémica, la madre de Virgilio conversó con el programa Que te lo digo, donde entregó tranquilidad respecto al estado emocional de su hija. “Mi hija está bien y tranquila, con apoyo de su familia. No pasa nada tan grave. Acá nadie se está muriendo, no es una enfermedad terminal. Mi hija tiene abuelos, hermanos y mamá”, afirmó.
¿Cómo se encuentra Fran tras la infidelidad de Karol?
Asimismo, agregó que la joven “es madura, fuerte y muy bien criada. Todo esto va a pasar”.
Consultada sobre la relación de la familia con el ex chico Yingo, la mujer aseguró que se trata de “solo un mal momento… que ya va a pasar”. En ese sentido, recalcó: “Con mi familia él siempre ha sido correcto. Él es mi yerno… No puedo hablar de él. Es familia él también”.
Por último, la madre de Francisca evitó referirse a la continuidad de la relación entre su hija y Karol Lucero, en medio de la controversia que ha generado repercusión en el ámbito mediático.