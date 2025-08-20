Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Un episodio cargado de tensión se vivió en Top Chef VIP, cuando Yamila Reyna y Vanessa Daroch se enfrentaron durante la devolución de la prueba de salvación. La dinámica del reto consistía en que los participantes recibieran instrucciones a través de una cabina telefónica instalada en los lockers. Allí se les indicó que debían conformar tríos y preparar un plato idéntico al que tenían los chefs bajo una campana.
Cada integrante del equipo contó con 20 minutos de ejecución, mientras que los capitanes solo dispusieron de dos minutos para revisar el montaje y un minuto adicional para explicar el relevo. Finalmente, solo un grupo podía salvarse de ir a la prueba de nominación.
En ese contexto, Yamila trabajó junto a Nicolás y Vanessa. Sin embargo, durante la evaluación, la jurado Fernanda Fuentes destacó falencias en la preparación: “Estas papas cocidas... no y la cocción. Les faltó”, precisó.
Máxima tensión
Ante ese comentario, Vanessa no dudó en señalar a Yamila como la responsable del error, lo que desató la inmediata reacción de la comediante. “¿Qué me señalas a mí? ¡Qué traicionera!”, lanzó con firmeza.
Molesta, Reyna insistió en que la tarea de verificar la cocción de las papas le correspondía a Nicolás: “Me culpan a mí”, reclamó.