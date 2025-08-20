Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Un episodio cargado de tensión se vivió en Top Chef VIP, cuando Yamila Reyna y Vanessa Daroch se enfrentaron durante la devolución de la prueba de salvación. La dinámica del reto consistía en que los participantes recibieran instrucciones a través de una cabina telefónica instalada en los lockers. Allí se les indicó que debían conformar tríos y preparar un plato idéntico al que tenían los chefs bajo una campana.