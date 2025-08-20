La película futbolera donde brilla Mario Casas y que triunfa en streaming

Lejos quedaron los tiempos de Tres metros sobre el cielo. Mario Casas ha demostrado que su carrera está marcada por la evolución, la madurez y la búsqueda constante de nuevos retos interpretativos. Con un premio Goya en su haber y una filmografía cada vez más sólida, el actor gallego vuelve a conquistar a la crítica con Muy lejos, la película dirigida por Gerard Oms que ya puede verse en Movistar Plus+.