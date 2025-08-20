La película futbolera donde brilla Mario Casas y que triunfa en streaming

Lejos quedaron los tiempos de Tres metros sobre el cielo. Mario Casas ha demostrado que su carrera está marcada por la evolución, la madurez y la búsqueda constante de nuevos retos interpretativos. Con un premio Goya en su haber y una filmografía cada vez más sólida, el actor gallego vuelve a conquistar a la crítica con Muy lejos, la película dirigida por Gerard Oms que ya puede verse en Movistar Plus+.
La cinta se presentó en el Festival de Málaga, donde Casas recibió el premio a mejor actor, consolidando este papel como uno de los más destacados de su trayectoria. La crítica coincidió: estamos ante una de sus interpretaciones más potentes y profundas.
Una historia de fútbol, ansiedad y huida
En Muy lejos, Casas interpreta a Sergio, un hombre que viaja a Utrecht junto a su familia para asistir a un partido de fútbol. Lo que parecía un viaje inolvidable se transforma en un giro inesperado cuando, antes de regresar a Barcelona, sufre un devastador ataque de ansiedad que lo paraliza.
En un impulso incomprensible, decide quedarse en Holanda, abandonando a su familia y su vida en España. Sin dinero, sin hablar el idioma y con recursos limitados, Sergio deberá enfrentarse a la incertidumbre de comenzar desde cero en un país extraño. La película retrata con crudeza y sensibilidad la lucha diaria contra la ansiedad, el desarraigo y la necesidad de reconstruirse.
Mario Casas y Gerard Oms: un tándem prometedor
Detrás de la cámara se encuentra Gerard Oms, que debuta como director de largometrajes tras una reconocida trayectoria como actor en títulos como La hija del ladrón o Upon Entry. Su vínculo con Casas viene de atrás: ambos coincidieron en Bird Box Barcelona y en Mi soledad tiene alas, el debut como cineasta de Mario Casas.
Ahora, con Muy lejos, firman una colaboración que ha sido aplaudida tanto por la crítica como por el público, consolidando al actor como uno de los grandes nombres del cine español actual.