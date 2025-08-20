Bono por Hijo 2025: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio en Chile

El Bono por Hijo es un aporte económico dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan sido madres, ya sea de hijos nacidos vivos o adoptados. En el caso de la adopción, el beneficio puede ser entregado tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva.
Este incentivo busca aumentar el monto de la pensión de las beneficiarias, reconociendo el aporte de la maternidad en la vida laboral y previsional de las mujeres.
Para solicitar este beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser mujer, madre y tener 65 años o más.
- Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite se realiza mediante un apoderado, se deberá presentar un poder notarial.
- Haber residido en Chile por lo menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años de edad, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.
Además, se debe cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:
- Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión desde el 1 de julio de 2009.
- Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).
- En caso de no estar afiliada a un sistema previsional, contar con una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez, otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde la misma fecha.
Paso a paso: ¿cómo consultar y postular al Bono por Hijo?
Las interesadas pueden verificar si cumplen los requisitos a través del Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del Instituto de Previsión Social (IPS) en el sitio web de ChileAtiende. Para ello deben:
- Ingresar al portal de ChileAtiende.
- Escribir su RUT y fecha de nacimiento.
- Hacer clic en “Consultar”.
El sistema informará si la persona califica para el beneficio. En caso de querer solicitarlo de inmediato, se puede ingresar con la Clave Única y completar el trámite en línea.
Asimismo, el bono puede gestionarse de forma presencial o remota presentando la cédula de identidad en las siguientes instancias:
- Videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende.
- Oficinas físicas de ChileAtiende.
- AFP correspondiente.
- Municipalidad de la comuna.
- Compañía de seguros.