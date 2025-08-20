Secciones
Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses

El futbolista se refirió a la situación de Valentina Castro Berríos, quien formaba parte de una asociación criminal experta en el robo de maquinaria pesada.

Hace 2 Hs

En la madrugada del martes, Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, fue detenida por su presunta vinculación con una asociación criminal de robo de vehículos. La mujer de 27 años estaba en el departamento del futbolista en San Bernardo, como parte de un allanamiento masivo que se llevó a cabo simultáneamente en distintas regiones del país.

La detención de Castro, sus padres y su hermano, forma parte de un operativo que resultó con 29 personas aprendidas y la incautación de más de 100 vehículos, nueve armas de fuego y un patrimonio ilícito cercano a los 3 mil millones de pesos. 

El conductor Julio César Rodríguez señaló que la banda se dedicaba a robar y vender vehículos tras alterar su documentación. Además, se detalló el papel de la joven: “La joven de 27 años compraba maquinaria pesada, es decir los camiones, ella accedía conscientemente que eran robados y ahí comenzaban los delitos”.

Tras lo ocurrido, el programa "Contigo en la mañana" se contactó con el jugador de Real San Joaquín, quien aseguró estar "en shock". “Por el momento no me voy a referir. Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella”, señaló Pineda, quien mantiene una relación con Castro desde aproximadamente cuatro meses.

El jugador y ex marido de Faloon Larraguibel comenzó hace cuatro meses una relación con la mujer que será formalizada por formar parte, junto a su familia, de una asociación criminal que se dedicaba al robo de maquinaria pesada.

“En esta asociación había un grupo que robaba la maquinaria, otra la desmantelada, y así. El rol de Valentina era clave: ella compraba esta maquinaría pesada, compraba estos camiones sabiendo que eran robados y ahí comenzaba la transacción de dinero”, detallaron en "Contigo en la mañana".

