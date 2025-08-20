Qué dijo Jean Paul Pineda tras detención de su novia: están juntos hace cuatro meses

En la madrugada del martes, Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, fue detenida por su presunta vinculación con una asociación criminal de robo de vehículos. La mujer de 27 años estaba en el departamento del futbolista en San Bernardo, como parte de un allanamiento masivo que se llevó a cabo simultáneamente en distintas regiones del país.