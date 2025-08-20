Cortes de luz en Santiago: ocho comunas se verán afectadas este miércoles 20 de agosto

La empresa distribuidora Enel informó que este miércoles se realizarán cortes de luz programados en ocho comunas de la capital, con interrupciones que en algunos sectores podrían extenderse hasta por siete horas.
Según detalló la compañía, las suspensiones del suministro responden a labores de mantenimiento, reparaciones y conexión de nuevos clientes.
"Los cortes programados de suministro eléctrico pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades", señaló Enel en su sitio web oficial.
¿Cuáles son las comunas que sufrirán cortes de luz este miércoles 20 de agosto?
Los trabajos comenzarán a las 9.30 y se extenderán, en ciertos sectores, hasta las 17. Este es el detalle entregado por la distribuidora:
- Recoleta: 9.30 a 15.30
- La Florida: sector 1 (10 a 13) y sector 2 (10.30 a 16.30)
- Las Condes: sector 1 (9.30 a 10.30), sector 2 (10 a 16), sector 3 (11.30 a 12.30) y sector 4 (14 a 15)
- Cerrillos: 10 a 16
- Santiago: 10 a 16
- Macul: 10 a 17
- San Joaquín: 10.30 a 17
- Conchalí: 11 a 17
La compañía aclaró que los cortes no afectarán la totalidad de cada comuna, sino únicamente sectores y calles específicas. El detalle completo de las zonas comprometidas puede revisarse en el sitio oficial de Enel: www.enel.cl/clientes
¿Cómo hacer un reclamo ante Enel por cortes de energía prolongados?
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web:
Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono:
Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp:
Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.