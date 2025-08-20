Quién es Valentina Castro, la novia de Jean Paul Pineda detenida por una millonaria asociación criminal

Siguen las repercusiones tras la detención de Valentina Castro Barrios, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda. La joven de 27 años fue arrestada por su presunta vinculación con una millonaria asociación criminal, un suceso que se produjo en el departamento del deportista, ubicado en la comuna de San Bernardo, en medio de un masivo allanamiento en tres regiones del país.
Según reveló la periodista Daniela Muñoz en el programa "Contigo en la mañana" de Chilevisión, la mujer tendría un rol clave dentro de la banda: ella compraba la maquinaria pesada y los camiones robados, sabiendo de su origen ilícito, para luego realizar transacciones de dinero.
Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por una millonaria asociación criminal
Tras el escándalo, surgieron nuevos detalles sobre Valentina Castro Berríos, la actual pareja de Jean Paul Pineda. Además de su relación con el exfutbolista, Castro se había hecho un nombre como creadora de contenido en redes sociales y como emprendedora en el ámbito musical.
La mujer incluso impulsó otros dos negocios: “Tematchalife”, un proyecto de contenido sobre bienestar y estilo de vida, y las tiendas de belleza en línea GoGlow.cl y Freya.bylife, según información de AR13. Por su parte, Pineda reaccionó impactado ante la noticia y se distanció del escándalo de su pareja aunque todavía no se sabe cómo seguirá el vínculo entre ambos. "Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella", declaró a Arsmate.