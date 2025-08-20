Incendios forestales en España: el humo llega al Camino de Santiago y afecta a los peregrinos

Los incendios forestales en Galicia ya han calcinado más de 70.000 hectáreas, sobre todo en la provincia de Ourense, y su impacto también se siente en el Camino de Santiago. Peregrinos de diferentes nacionalidades han denunciado la caída de cenizas, la baja calidad del aire y problemas para respirar durante sus etapas. “Era como si faltara oxígeno”, relató uno de ellos al llegar a Compostela.
El humo llega al Camino de Santiago
El fuego en la Serra do Courel (Quiroga, Lugo), procedente del incendio de Larouco, Ourense, cruzó el río Sil en más de 15 puntos, cercando aldeas como Bendollo, Centeais, Ferreira o Alvaredos.
En el Camino Francés, peregrinos que atravesaban zonas como Portomarín, Melide u O Cebreiro aseguran que caminar se hizo más difícil:
“Nos levantamos y era como si no hubiese oxígeno, costaba mucho respirar”, explicó Endika Sarralde, de Bilbao.
Desde Brasil, Ana Flávia y Marcela relataron que en Compostela veían cenizas caer del cielo y mostraron preocupación por su regreso, ya que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia está suspendida desde hace seis días por los incendios.
Tramos cortados y transporte interrumpido
El avance del fuego obligó a cortar carreteras y a suspender el tren entre Madrid y Galicia, lo que afecta directamente a los peregrinos que deben regresar a casa tras completar el Camino.
Algunos, como João, de Brasil, tuvieron que recurrir a camionetas para transportar bicicletas en tramos cerrados, mientras que Sofía, de Menorca, relató que muchos peregrinos se vieron obligados a continuar en autobús o tren desde Ponferrada o Villafranca.
Albergues y alojamientos afectados por cancelaciones
El impacto también se nota en el sector turístico.
En O Cebreiro, desde Casa Campelo aseguran que no se han registrado cancelaciones, aunque reciben llamadas diarias preguntando por la situación.
En cambio, en Casa Antón, en el Camino Francés, su gerente confirma que hubo cancelaciones masivas debido a la desinformación. “Hace dos días no se veía el sol y caían cenizas constantemente”, señaló Diego Doval, que ahora pide información diaria y precisa para evitar más pérdidas.
Preocupación y solidaridad de los peregrinos
Muchos peregrinos expresan tristeza por los daños al medio ambiente y solidaridad con Galicia:
“Lo importante es que el país esté bien; lo triste son los animales que han tenido que huir”, dijo Gina, de México, al llegar a O Cebreiro.
Otros aseguran que, pese al miedo, decidieron continuar su ruta, aunque con mascarillas y precauciones por el aire irrespirable.
El Camino de Santiago bajo amenaza del fuego
El Camino de Santiago, una de las rutas más importantes de turismo espiritual y cultural en el mundo, atraviesa varias zonas afectadas por los incendios. Aunque la experiencia sigue siendo inolvidable, los peregrinos coinciden en que este año será recordado por la imagen del humo, la ceniza y la incertidumbre sobre cómo llegar a su destino.