Incendios forestales en España: el humo llega al Camino de Santiago y afecta a los peregrinos

Los incendios forestales en Galicia ya han calcinado más de 70.000 hectáreas, sobre todo en la provincia de Ourense, y su impacto también se siente en el Camino de Santiago. Peregrinos de diferentes nacionalidades han denunciado la caída de cenizas, la baja calidad del aire y problemas para respirar durante sus etapas. “Era como si faltara oxígeno”, relató uno de ellos al llegar a Compostela.