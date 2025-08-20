La Asociación Española Contra el Cáncer busca trabajadores

Una oportunidad laboral con impacto social

Trabajar en la AECC supone formar parte de una de las mayores organizaciones en la lucha contra el cáncer en España, con presencia en todo el territorio y miles de voluntarios y profesionales implicados. Además de la estabilidad laboral, las ofertas permiten desarrollar una carrera vinculada a la investigación, la atención a pacientes y el compromiso social.