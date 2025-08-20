Secciones
La Asociación Española Contra el Cáncer busca trabajadores

Hay 26 ofertas de empleo con contrato fijo: cómo enviar el currículum.

La Asociación Española Contra el Cáncer busca trabajadores
Hace 2 Hs

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha publicado 26 ofertas de empleo en toda España, con contratos indefinidos y temporales, jornada completa y sueldos que parten desde los 26.000 euros anuales. Las vacantes están dirigidas a diferentes perfiles profesionales como psicólogos, técnicos de comunicación, captación de fondos o coordinadores de voluntariado.

Empleo en la AECC: dónde están las vacantes

Las ofertas de trabajo se reparten en distintas sedes de la AECC en ciudades como Madrid, Málaga, Parla, Antequera, Sevilla, Córdoba, Toledo y Barcelona, entre otras.

Algunas de las posiciones más destacadas son:

Técnico de comunicación y marketing en Córdoba, con contrato indefinido.

Psicólogo neurocognitivo, oncológico infantil en Sevilla.

Técnico de captación de fondos y desarrollo económico en Toledo.

Psicólogo infanto-juvenil en Barcelona, con contrato temporal.

Coordinador de voluntariado en el Hospital Infanta Cristina de Parla.

Requisitos y condiciones

Las ofertas incluyen contrato fijo o temporal según el puesto, jornada completa y salarios competitivos dentro del sector, que parten desde 26.000 euros brutos anuales. La AECC busca profesionales con experiencia en sus áreas y compromiso con la misión de la organización.

Cómo enviar el currículum a la AECC

Las 26 ofertas de empleo de la AECC están disponibles en InfoJobs. Para acceder, basta con entrar en el portal y buscar las vacantes bajo el nombre de la empresa:

“Asociación Española Contra el Cáncer”

o “AECC”.

Allí se puede seleccionar la oferta de interés y enviar directamente el currículum.

Una oportunidad laboral con impacto social

Trabajar en la AECC supone formar parte de una de las mayores organizaciones en la lucha contra el cáncer en España, con presencia en todo el territorio y miles de voluntarios y profesionales implicados. Además de la estabilidad laboral, las ofertas permiten desarrollar una carrera vinculada a la investigación, la atención a pacientes y el compromiso social.

