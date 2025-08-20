Playas sin tabaco en España y Francia: la polémica prohibición divide a fumadores y no fumadores

Francia ha declarado la guerra al tabaco en espacios abiertos. Desde el pasado 28 de junio está prohibido fumar en playas, parques e incluso paradas de autobús, con sanciones que van desde 135 hasta 750 euros. La medida, impulsada en plena ola de calor, busca reducir la contaminación de colillas (hasta 25.000 toneladas anuales) y proteger la salud pública. España buscará emular esta medida.