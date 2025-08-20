En España, las ofertas de empleo que exigen manejo de IA se multiplicaron por 12 en dos años

Un estudio de DigitalES, publicado en la Guía del Mercado Laboral 2025 de Hays, reveló que las ofertas de empleo que requieren conocimientos en Inteligencia Artificial (IA) crecieron de manera exponencial en España: se multiplicaron por 12 en apenas dos años.
Cada vez más empresas solicitan a sus empleados el manejo de herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot, lo que refleja un cambio profundo en el mercado laboral.
La IA, requisito clave en sectores estratégicos
Si bien el avance de la Inteligencia Artificial es transversal a todos los rubros, algunos sectores concentran la mayor demanda:
Tecnología y desarrollo de software: el área con más exigencias vinculadas a IA.
Marketing y comunicación: en el 62% de las vacantes ya se solicita manejo de estas herramientas.
Educación: 9% de los avisos requiere conocimientos en IA.
Recursos humanos: 7% de las búsquedas piden este requisito.
La tendencia muestra que las organizaciones priorizan perfiles capaces de optimizar procesos, analizar datos y generar contenido con el apoyo de la IA.
Madrid y Barcelona lideran la demanda
El informe también subraya que la demanda es más alta en Madrid y Barcelona, donde 6 de cada 10 ofertas laborales exigen experiencia en el uso de Inteligencia Artificial.
A nivel nacional, el 52% de los trabajadores en activo ya ha incorporado la IA generativa en su empleo diario, frente al 34% que lo hacía en 2024. Además, el 51% de las empresas reconoce estar impulsando el uso de estas tecnologías entre su personal.
Ventajas para las empresas que adoptan la IA
De acuerdo con el estudio, los principales beneficios que encuentran las compañías al implementar la IA son:
Aumento de la productividad: 65%.
Mejor análisis de datos: 50%.
Generación de ideas: 48%.
Mejora en la calidad del trabajo: 24%.
En este sentido, la consultora recomienda implementar programas de formación específicos para establecer criterios claros sobre cómo y dónde aplicar la IA dentro de cada organización.
La IA y el futuro del empleo
Alba Solís, sénior manager de Perm Recruitment Services Hays España, advirtió que la IA no es una moda pasajera, sino una herramienta que refleja adaptabilidad y visión de futuro en los candidatos.
Según el relevamiento:
El 37% de los profesionales considera que la IA creará más puestos de trabajo de los que eliminará.
Dos de cada diez trabajadores ya evalúan cambiar de profesión para adaptarse a los nuevos escenarios laborales.
Con este panorama, la Inteligencia Artificial se consolida como un requisito cada vez más frecuente en las ofertas de empleo y marca el rumbo de la transformación digital del mercado laboral.