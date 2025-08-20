Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile

SANTIAGO, Chile.- Un ultraderechista y una comunista parten como favoritos para las presidenciales de Chile del 16 de noviembre, tras la inscripción de los aspirantes a sustituir al presidente izquierdista Gabriel Boric.
Ocho candidatos han registrado sus campañas antes de que venza el plazo, según el Servicio Electoral (Servel).
El ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara lideran las encuestas. El tercer lugar lo disputan la ex alcaldesa derechista Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi, considerado un “populista”.
Los sondeos muestran una estrecha disputa entre Kast y Jara, en los extremos del arco político. “Un escenario de polarización nuevo”, dice Mireya Dávila, analista de la Universidad de Chile.
Los chilenos se muestran más sensibles frente al tema de la seguridad, distinto de 2021 cuando el entonces diputado de izquierda Boric derrotó en segunda vuelta a Kast. Entonces, el clamor era el de reformar a fondo un país tan rico como desigual, tras el estallido social de 2019.
Nuevo escenario
Al inicio de la campaña, Kast recogió las banderas de quienes reclaman mano dura contra el crimen organizado.
De 59 años, Kast es sobrio y pragmático. No tiene la estridencia de líderes de extrema derecha a los que admira como el argentino Javier Milei o el brasileño Jair Bolsonaro.
Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata.
Jara saltó a la arena pública como ministra del Trabajo del gobierno de Boric, donde pactó con la derecha reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.