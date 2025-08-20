Secciones
Chile

Derecha e izquierda, camino a la campaña presidencial en Chile
El ultraderechista José Antonio Kast El ultraderechista José Antonio Kast
Hace 5 Hs

SANTIAGO, Chile.- Un ultraderechista y una comunista parten como favoritos para las presidenciales de Chile del 16 de noviembre, tras la inscripción de los aspirantes a sustituir al presidente izquierdista Gabriel Boric.

Ocho candidatos han registrado sus campañas antes de que venza el plazo, según el Servicio Electoral (Servel).

El ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara lideran las encuestas. El tercer lugar lo disputan la ex alcaldesa derechista Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi, considerado un “populista”.

Los sondeos muestran una estrecha disputa entre Kast y Jara, en los extremos del arco político. “Un escenario de polarización nuevo”, dice Mireya Dávila, analista de la Universidad de Chile.

Los chilenos se muestran más sensibles frente al tema de la seguridad, distinto de 2021 cuando el entonces diputado de izquierda Boric derrotó en segunda vuelta a Kast. Entonces, el clamor era el de reformar a fondo un país tan rico como desigual, tras el estallido social de 2019.

Nuevo escenario

Al inicio de la campaña, Kast recogió las banderas de quienes reclaman mano dura contra el crimen organizado.

De 59 años, Kast es sobrio y pragmático. No tiene la estridencia de líderes de extrema derecha a los que admira como el argentino Javier Milei o el brasileño Jair Bolsonaro.

Capturaron en Colombia al sicario liberado por error en Chile, que creían que se refugiaba en Argentina

Capturaron en Colombia al sicario liberado por error en Chile, que creían que se refugiaba en Argentina

Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata.

Jara saltó a la arena pública como ministra del Trabajo del gobierno de Boric, donde pactó con la derecha reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Temas ChileJair BolsonaroJavier MileiGabriel Boric
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia
1

Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros
2

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital
3

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas
4

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

5

Prevención, control y sanción de infracciones

6

Cartas de lectores: San Martín y el fin de las guerras de la independencia

Más Noticias
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Comentarios