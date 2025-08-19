Un temblor de 5,6 grados se registró en la región de Magallanes: ¿hay riesgo de tsunami?

Durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del país, luego de registrarse un temblor de mediana intensidad en Puerto Williams.
A través de su cuenta de X, Senapred informó: "SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".
El sismo se produjo a las 2.08 y tuvo una magnitud de 5.6, según detalló el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro se situó a 289 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.
¿Cómo activar la alerta de terremotos en tu celular? Una herramienta vital para la seguridad sísmica en Chile
Chile se caracteriza por la constante ocurrencia de movimientos sísmicos de diversa magnitud. Esta realidad convierte la prevención y la reacción rápida en pilares fundamentales para la seguridad de sus habitantes. En un escenario donde los segundos cuentan, contar con herramientas que brinden una advertencia temprana puede marcar una diferencia crucial.
Conscientes de esta necesidad, los avances tecnológicos ofrecen hoy la posibilidad de transformar nuestros dispositivos móviles en aliados clave frente a un sismo. La capacidad de recibir alertas de terremotos directamente en el celular se ha vuelto una funcionalidad invaluable y le brinda a los chilenos una ventana de tiempo adicional para buscar resguardo o prepararse ante un evento sísmico inminente.
Aunque la función no viene preactivada en todos los equipos, una gran cantidad de celulares actuales están equipados para avisarte de sismos de gran magnitud cercanos a tu ubicación.
Los usuarios de Android se benefician de un sistema de alerta sísmica integrado por Google desde Android 5.0 en adelante. Esta característica utiliza los sensores de movimiento del teléfono y la colaboración de datos en tiempo real con Google para emitir advertencias con segundos de anticipación. Para habilitarla debes seguir los siguientes pasos:
1. Abre la app Configuración de tu celular.
2. Ve a Seguridad y emergencia (o en algunos modelos,
3. "Ubicación" o "Notificaciones de emergencia").
4. Toca Alertas de terremotos.
5. Activa la opción.
En tanto, iPhone también permite recibir notificaciones de emergencia, aunque las alertas sísmicas automáticas como las de Google no están integradas de forma nativa en iOS para todos los países. Sin embargo, en Chile, los iPhone pueden recibir alertas del sistema SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) que se envían a través de la red celular. Para comprobar si están activadas:
1. Ve a Configuración.
2. Ingresa a Notificaciones.
3. Desplázate hasta el final y asegúrate de que estén activadas las alertas gubernamentales o alertas de emergencia.
Además, existen aplicaciones adicionales como MyShake, Alerta Sismo o incluso el mismo sistema SAE que operadoras y ONEMI utilizan para informar en tiempo real sobre emergencias como terremotos, tsunamis o incendios forestales.