Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?

Para el viernes 22, la DMC prevé que las precipitaciones se mantengan durante la madrugada y la mañana, con temperaturas más bajas: una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C. Leyton estimó que podrían acumularse entre 15 y 25 milímetros de agua, lo que corresponde a un registro de moderado a intenso.