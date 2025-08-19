Secciones
Un imponente frente frío se acerca a Santiago: ¿para qué días se prevén precipitaciones?

Meteorólogos advierten lluvias intensas, bajas temperaturas y ráfagas de viento que podrían superar los 48 km/h en la capital.

Hace 1 Hs

La Región Metropolitana se prepara para un notorio cambio en las condiciones climáticas. Aunque la semana comenzó con precipitaciones débiles, el panorama se intensificará a partir del jueves 21 de agosto, cuando un sistema frontal afecte a gran parte de la zona central del país.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), ese día Santiago registrará temperaturas de 6 °C como mínima y 14 °C de máxima. La jornada iniciará con cielo cubierto y chubascos aislados en la mañana, pero la lluvia se intensificará durante la tarde, la noche y la madrugada del viernes.

De acuerdo a la plataforma Meteored, incluso podrían presentarse precipitaciones en forma de nieve con acumulados “muy significativos”.

Viento y frío acompañarán la lluvia

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió que se trata de un evento típico de invierno: “Va a ser una distribución homogénea en la intensidad, que va aumentando hacia la tarde”, explicó, agregando que también habrá que tener precaución con las ráfagas.

“Mucha atención, porque (el viento) va a aumentar en Santiago, hasta 48 kilómetros por hora la racha máxima. Es un evento típicamente de invierno. Baja temperatura, lluvia abundante y acompañada de viento”, señaló.

Para el viernes 22, la DMC prevé que las precipitaciones se mantengan durante la madrugada y la mañana, con temperaturas más bajas: una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C. Leyton estimó que podrían acumularse entre 15 y 25 milímetros de agua, lo que corresponde a un registro de moderado a intenso.

Regiones afectadas

El sistema frontal no solo impactará a la capital. Entre el jueves 21 y el viernes 22 también se esperan precipitaciones en: Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Del Maule, Ñuble y del Biobío.

Ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción también registrarán lluvias en ese periodo.

