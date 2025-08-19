Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de "Hay que decirlo"

El motivo de la salida

Más tarde, Cecilia Gutiérrez entregó detalles a través de sus redes sociales sobre los verdaderos motivos de la salida del periodista, confirmando que están ligados a un nuevo rumbo profesional.

"Me preguntan mucho por Felipe Vidal. Se va a iniciar su carrera política. ¿Votaría por él? Yo sí votaría con él. Así que por eso se despidió del Hay que decirlo", reveló la periodista.