Remezón en Canal 13: el verdadero motivo de la inesperada salida de Felipe Vidal de "Hay que decirlo"

El periodista se despidió del ciclo que animan Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez para enfrentar un nuevo desafío.

Hace 2 Hs

Felipe Vidal sorprendió a todos y se despidió en vivo de "Hay que decirlo", el ciclo de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez,  generando revuelo inmediato en el mundo del espectáculo chileno.

Durante la emisión, su compañera Paulina Nin le dedicó emotivas palabras: "Hoy es un día especial porque tenemos que desearle todo lo mejor a Felipe, porque emprende un nuevo desafío en su vida, y nosotros, como equipo, le queremos decir que te vaya súper bien", señaló. 

"Vamos a estar contigo, te vamos a apoyar. Y usted vaya y haga lo que tiene que hacer y rómpala", agregó. 

Por su parte, Vidal se mostró conmovido al agradecer al equipo: "Muchas gracias por haberme recibido como me recibieron, los quiero mucho y espero que la cosa ande bien para mí, y para ustedes por supuesto que va a andar bien, porque son un equipo extraordinario".

El motivo de la salida

Más tarde, Cecilia Gutiérrez entregó detalles a través de sus redes sociales sobre los verdaderos motivos de la salida del periodista, confirmando que están ligados a un nuevo rumbo profesional.
 "Me preguntan mucho por Felipe Vidal. Se va a iniciar su carrera política. ¿Votaría por él? Yo sí votaría con él. Así que por eso se despidió del Hay que decirlo", reveló la periodista.

Finalmente, añadió: "Ahí hay otro famosillo más que busca incursionar en el mundo político".

