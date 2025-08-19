Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

El cantante Enrique Bunbury ha decidido poner fin a una polémica que arrastraba desde hace casi dos décadas. A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), el músico zaragozano aclaró que la canción “Puta desagradecida”, publicada en 2006 dentro del álbum El Tiempo de las Cerezas, no está inspirada en Eva Amaral ni en el dúo zaragozano.
“No acostumbro atender a rumorologías, ni a dimes y diretes, pero me llega el malestar que ha mostrado Amaral por los insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años”, escribió Bunbury. El artista recordó que el rumor comenzó tras la gira de Bob Dylan en 2004 por España, cuando se especuló que había surgido un enfrentamiento entre él y Amaral.
La versión de Bunbury sobre la gira de Dylan
En su mensaje, Bunbury relató lo ocurrido:
- En 2004, Amaral fue contratado para abrir los conciertos de Dylan en España.
- Debido a un problema en la mano de Juan Aguirre, Gay Mercader llamó a Bunbury para sustituir al dúo en algunos shows.
- Finalmente, Eva Amaral continuó en solitario con las actuaciones, mientras Bunbury se ofreció para cubrir otras fechas.
“Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos”, aseguró el autor de Pequeño.
El músico insistió en que la canción no tiene ninguna relación con Eva Amaral: “Es un tema inspirado en las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos Bravo, que es aún más dura”.
Además, Bunbury lamentó el acoso sufrido por sus colegas: “Siento mucho el daño que les hayan ocasionado mensajes en redes sociales durante todos estos años. Pido respeto. Amaral es un dúo de talento mayúsculo, a quienes envío mi admiración y mis disculpas”.
Amaral confirma la versión y denuncia acoso
Tras las palabras del cantante, Amaral utilizó también la red social X para respaldar su versión y denunciar lo ocurrido: “En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces, ¿por qué no le preguntan a @bunburyoficial? Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de que sus seguidores nos dejen en paz”, señalaron.
El dúo añadió que esta situación les ha expuesto durante años a insultos y amenazas con un marcado carácter misógino, todo basado en un rumor falso: “Esto no es una cuestión de ser mejor o peor, es una historia de acoso continuado. Basta ya”.
Fin de una polémica de dos décadas
Con esta aclaración, tanto Bunbury como Amaral buscan cerrar una falsa leyenda que se originó en 2006 y que ha alimentado durante años ataques en redes sociales. El gesto del cantante zaragozano, acompañado de la confirmación del dúo, pretende poner punto final a una polémica que nunca tuvo fundamento.