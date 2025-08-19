Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

“No acostumbro atender a rumorologías, ni a dimes y diretes, pero me llega el malestar que ha mostrado Amaral por los insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años”, escribió Bunbury. El artista recordó que el rumor comenzó tras la gira de Bob Dylan en 2004 por España, cuando se especuló que había surgido un enfrentamiento entre él y Amaral.