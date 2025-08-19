Enel confirma cortes de luz en Providencia y cuatro comunas más para este martes 19 de agosto

Este martes, Enel confirmó que se realizarán cortes de energía en sectores específicos de cinco comunas de la Región Metropolitana. La interrupción del servicio se enmarca en los trabajos programados por la compañía y, en algunos casos, se extenderá por más de cinco horas.
La empresa detalló que los horarios y zonas exactas pueden ser revisados en su sitio web oficial, donde se encuentra publicada la información completa.
Cortes de luz en Santiago: ¿qué comunas se verán afectadas este martes 19 de agosto?
- Cerrillos: 11.30 a 17.30
- Providencia: 11 a 17
- Las Condes: 11.30 a 12.30
- Cerro Navia: 10 a 16
- La Florida: 11 a 17
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.