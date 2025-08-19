El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

España se despide este martes de la intensa ola de calor que ha mantenido en vilo a gran parte del país durante más de dos semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en ocho comunidades autónomas ante la llegada de un episodio de inestabilidad que traerá precipitaciones, tormentas, viento, oleaje, rissagas y todavía algunas zonas con temperaturas muy elevadas.