Secciones
España

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

Tras más de dos semanas de temperaturas extremas, la ola de calor llega a su fin en gran parte de España.

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas
Hace 3 Hs

España se despide este martes de la intensa ola de calor que ha mantenido en vilo a gran parte del país durante más de dos semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en ocho comunidades autónomas ante la llegada de un episodio de inestabilidad que traerá precipitaciones, tormentas, viento, oleaje, rissagas y todavía algunas zonas con temperaturas muy elevadas.

Cuatro comunidades se encuentran en nivel naranja, lo que implica un riesgo importante. Se trata de Andalucía, por altas temperaturas y viento; y Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, por lluvias y tormentas intensas. El resto de regiones bajo aviso están en nivel amarillo, con riesgo menor, pero no descartable.

Avisos naranjas por lluvias, tormentas y calor extremo

En el bajo Aragón de Teruel y en el interior norte de Castellón, la AEMET prevé lluvias especialmente intensas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas con rachas muy fuertes de viento y posibilidad de granizo de gran tamaño.

El Pirineo oscense y el de Lleida también se encuentran en alerta naranja, con precipitaciones que alcanzarán los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el sur, Málaga afronta una jornada complicada: la previsión incluye temperaturas de hasta 39 grados en la zona del Sol y Guadalhorce, además de vientos terrales que intensifican la sensación térmica.

Mientras tanto, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Canarias están bajo aviso amarillo por calor, con registros que oscilarán entre los 34 y 38 grados.

Baleares y Canarias, bajo condiciones especiales

En Menorca, se ha activado una alerta por rissagas, con oscilaciones en el nivel del mar de hasta 0,7 metros, lo que puede afectar a embarcaciones en puertos.

En Canarias, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en La Gomera, complicando la situación meteorológica en el archipiélago.

Descenso de temperaturas, aunque con calor persistente

El cambio más significativo será el descenso generalizado de las temperaturas máximas, que se notará especialmente en los tercios sudeste y este de la península. Sin embargo, en el valle del Guadalquivir, en algunas depresiones del sudeste y en zonas de los archipiélagos todavía se superarán los 35 ºC.

En cuanto a las mínimas, también bajarán en gran parte del país, aunque seguirán siendo elevadas en el tercio sudeste, el área mediterránea y Canarias, donde los termómetros no descenderán de los 20 ºC, llegando incluso a 25 ºC en algunos litorales mediterráneos y zonas isleñas.

Con este panorama, España pone fin a una ola de calor histórica, pero se adentra en una fase de inestabilidad que, según la AEMET, marcará los próximos días con contrastes entre tormentas, lluvias y todavía episodios puntuales de calor intenso.

Temas Ola de calor
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas
1

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”
2

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo
3

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja
4

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto
5

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”
6

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Más Noticias
Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

Comentarios