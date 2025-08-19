¿Tu empresa te puede despedir por oler mal? Qué dice la legislación española

La higiene personal en el trabajo no es solo una cuestión de imagen, sino también de convivencia laboral. Un mal olor persistente puede afectar al clima de la oficina, a la concentración de los compañeros y, en última instancia, a la productividad de la empresa. El abogado laboralista español Juanma Lorente, conocido en redes sociales como @JuanmaLorente_Laboralista, lo explica con contundencia: “Tu empresa te puede despedir por oler mal. Que sepas que a esa persona que no huele bien en tu trabajo, la empresa le puede despedir disciplinariamente, sin indemnización por ese motivo”.